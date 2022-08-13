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Белорусские гребцы продолжают успешно выступать на чемпионате России

13 августа 2022 18:04
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На чемпионате России по академической гребле в Казани солируют белорусские спортсмены. 13 августа наши гребцы завоевали 9 медалей – четыре золота, два серебра и три бронзы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские гребцы продолжают успешно выступать на чемпионате России-1

Белорусы выступали в восьми классах судов, из них в четырех наши атлеты поднимались на высшую ступень пьедестала почета. Филипп Пауков стал победителем в мужской одиночке. Сергей Володько и Дмитрий Фурман показали лучшее время в двойке распашной. В двойке парной чемпионами России стали Евгений Золотой и Николай Шарлап. Также не было равных нашему экипажу среди четверок безрульных. 14 августа представители академической гребли продолжат борьбу за награды – в воскресенье состоятся финальные заезды в крупных классах судов.

# Гребля # Филипп Пауков # Сергей Володько # Дмитрий Фурман # Евгений Золотой # Николай Шарлап # Фотофакт

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