Белорусские гребцы продолжают успешно выступать на чемпионате России

На чемпионате России по академической гребле в Казани солируют белорусские спортсмены. 13 августа наши гребцы завоевали 9 медалей – четыре золота, два серебра и три бронзы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы выступали в восьми классах судов, из них в четырех наши атлеты поднимались на высшую ступень пьедестала почета. Филипп Пауков стал победителем в мужской одиночке. Сергей Володько и Дмитрий Фурман показали лучшее время в двойке распашной. В двойке парной чемпионами России стали Евгений Золотой и Николай Шарлап. Также не было равных нашему экипажу среди четверок безрульных. 14 августа представители академической гребли продолжат борьбу за награды – в воскресенье состоятся финальные заезды в крупных классах судов.