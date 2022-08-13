Прямой эфир

Кубок Салея. «Витебск» гарантировал себе первое место в группе

13 августа 2022 18:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 13 августа на Кубке Салея заключительные матчи группового турнира провели команды группы Б, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кубок Салея. «Витебск» гарантировал себе первое место в группе-1

«Витебск» на своей площадке нанес поражение оршанскому «Локомотиву» со счетом 3:1 и первым оформил пропуск в «финал четырех». Новополоцкий «Химик» на выезде не оставил шансов «Могилеву». Победа со счетом 3:0. «Гомель» в домашнем матче проиграл жлобинскому «Металлургу» – 0:3. «Гомель» и «Химик» завоевали право поспорить за путевки в «финал четырех» в плей-ин.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Брестское «Динамо» одержало волевую победу над «Ислочью» в футбольном чемпионате Беларуси
13 августа 2022 17:33

Брестское «Динамо» одержало волевую победу над «Ислочью» в футбольном чемпионате Беларуси

«Это знаковое событие». Президентский спортивный клуб открыл многофункциональную площадку в Крупках
12 августа 2022 19:33

«Это знаковое событие». Президентский спортивный клуб открыл многофункциональную площадку в Крупках

Футболисты «Торпедо-БелАЗ» сенсационно обыграли «Энергетик-БГУ»
12 августа 2022 19:31

Футболисты «Торпедо-БелАЗ» сенсационно обыграли «Энергетик-БГУ»