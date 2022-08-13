Кубок Салея. «Витебск» гарантировал себе первое место в группе

«Витебск» на своей площадке нанес поражение оршанскому «Локомотиву» со счетом 3:1 и первым оформил пропуск в «финал четырех». Новополоцкий «Химик» на выезде не оставил шансов «Могилеву». Победа со счетом 3:0. «Гомель» в домашнем матче проиграл жлобинскому «Металлургу» – 0:3. «Гомель» и «Химик» завоевали право поспорить за путевки в «финал четырех» в плей-ин.