Стартовал 6-й тур ЧБ по футболу. Кто идёт без побед, а кто в лидерах?

Итоговая победа в матче со счетом 2:1 досталась коллективу из Минской области. Хозяева открыли счет под занавес первого тайма – отличился Сергей Глебко, а упрочил преимущество на старте второго Никита Мельников. На 65-й минуте гости смогли минимально сократить разрыв – поразил ворота соперников Артем Гуренко. Однако от поражения спастись «Белшине» не удалось. Команда до сих пор идет без побед, в ее копилке лишь два очка и предпоследнее место в турнирной таблице. А вот «Слуцк» благодаря виктории поднялся на 8-е место.