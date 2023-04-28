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Стартовал 6-й тур ЧБ по футболу. Кто идёт без побед, а кто в лидерах?

28 апреля 2023 20:25
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Новости Беларуси. 28 апреля стартовал шестой тур чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом матче очередного этапа «Слуцк» принимал «Белшину».  

Стартовал 6-й тур ЧБ по футболу. Кто идёт без побед, а кто в лидерах?-1

Итоговая победа в матче со счетом 2:1 досталась коллективу из Минской области. Хозяева открыли счет под занавес первого тайма – отличился Сергей Глебко, а упрочил преимущество на старте второго Никита Мельников. На 65-й минуте гости смогли минимально сократить разрыв – поразил ворота соперников Артем Гуренко. Однако от поражения спастись «Белшине» не удалось. Команда до сих пор идет без побед, в ее копилке лишь два очка и предпоследнее место в турнирной таблице. А вот «Слуцк» благодаря виктории поднялся на 8-е место.  

Стартовал 6-й тур ЧБ по футболу. Кто идёт без побед, а кто в лидерах?-4

Расписание предстоящих противостояний на ваших экранах. Лидер турнирной таблицы, минское «Динамо» вступит в борьбу завтра, 29 апреля. В соперниках «Неман».  

# Футбол Беларуси # Сергей Глебко # Артем Гуренко # Фотофакт

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