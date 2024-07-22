Белорусские футболисты узнали потенциальных соперников по следующим раундам еврокубков

Минскому «Динамо» в третьем отборочном круге Лиги чемпионов придется помериться силами или с «Линкольном» из Гибралтара или с «Карабахом» из Азербайджана. Ближайший оппонент – «Лудогорец». Первый матч второго тура бело-голубые сыграют в среду, 24 июля, ответный – спустя неделю. Победитель продолжит путь по главному еврокубку, проигравший опустится в Лигу Европы.

Гродненский «Неман» в третьем круге Лиги конференций сразится с сильнейшим из пары «Брага» – «Маккаби Петах-Тиква». Стартуют на европейской арене подопечные Игоря Ковалевича в четверг.