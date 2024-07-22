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Белорусские футболисты узнали потенциальных соперников по следующим раундам еврокубков

22 июля 2024 14:05
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Белорусские футбольные клубы узнали потенциальных соперников по следующим раундам еврокубков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские футболисты узнали потенциальных соперников по следующим раундам еврокубков-1

Минскому «Динамо» в третьем отборочном круге Лиги чемпионов придется помериться силами или с «Линкольном» из Гибралтара или с «Карабахом» из Азербайджана. Ближайший оппонент – «Лудогорец». Первый матч второго тура бело-голубые сыграют в среду, 24 июля, ответный – спустя неделю. Победитель продолжит путь по главному еврокубку, проигравший опустится в Лигу Европы.

Гродненский «Неман» в третьем круге Лиги конференций сразится с сильнейшим из пары «Брага» – «Маккаби Петах-Тиква». Стартуют на европейской арене подопечные Игоря Ковалевича в четверг.

# Футбол

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