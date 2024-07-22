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Баскетбольный клуб «Шахтёр» вошёл в гранд-финал лиги 3х3

22 июля 2024 11:17
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Баскетбольный клуб «Шахтер» вошел в список участников гранд-финала лиги 3х3. Международный турнир пройдет с 9 по 11 августа в Екатеринбурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетбольный клуб «Шахтёр» вошёл в гранд-финал лиги 3х3-1

За ценный приз посражаются 16 дружин, 12 из которых уже известны. Одно из мест принадлежит белорусам. Также в числе соискателей трофея будут представители Китая, Сербии, Черногории, Германии, Бразилии и других стран. Жеребьевка состоится позже.

# Баскетбол

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