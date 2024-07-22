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Алена Фалей неудачно дебютировала на теннисном турнире в Румынии

22 июля 2024 14:03
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Алена Фалей неудачно выступила на теннисном турнире категории 250 в Румынии. Для нее данный старт стал первым такого уровня в карьере, однако радости не принес, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алена Фалей неудачно дебютировала на теннисном турнире в Румынии-1

В соперницах была местная спортсменка Анка Тодони. Хозяйка начала напористо и быстро сделала брейк. А затем и еще один. При этом свою подачу румынка забирала едва ли не под ноль. Игра Фалей откровенно развалилась. И при счете 0:5 белоруска отказалась от продолжения борьбы. Таким образом, в городе Яссы осталась одна наша представительница. Александра Саснович начнет борьбу со второго раунда. Правда, с оппоненткой ей не повезло. Это будет лидер посева россиянка Мирра Андреева.

# Теннис # Алена Фалей

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