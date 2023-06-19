Хоккеист Дмитрий Коробов покидает жлобинский «Металлург»

Напомним, Коробов присоединился к «Металлургу» перед полуфинальной серией с «Шахтером». Он помог жлобинскому коллективу второй раз подряд выиграть золотые медали чемпионата. При этом большую часть карьеры защитник провел в КХЛ. В прошлом сезоне в 53 матчах за минское «Динамо» он забросил 7 шайб и сделал 4 ассиста.