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Хоккеист Дмитрий Коробов покидает жлобинский «Металлург»

19 июня 2023 19:48
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Новости Беларуси. Защитник Дмитрий Коробов покидает жлобинский «Металлург», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Хоккеист планирует продолжить карьеру в КХЛ.

Хоккеист Дмитрий Коробов покидает жлобинский «Металлург»-1

Напомним, Коробов присоединился к «Металлургу» перед полуфинальной серией с «Шахтером». Он помог жлобинскому коллективу второй раз подряд выиграть золотые медали чемпионата. При этом большую часть карьеры защитник провел в КХЛ. В прошлом сезоне в 53 матчах за минское «Динамо» он забросил 7 шайб и сделал 4 ассиста.

# Хоккей Беларуси # Дмитрий Коробов # Фотофакт

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