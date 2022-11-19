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Минское «Динамо» уступило «Адмиралу» в КХЛ

19 ноября 2022 20:09
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Минское «Динамо» во втором поединке домашней серии по буллитам уступило «Адмиралу» в Континентальной хоккейной лиге – 3:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» уступило «Адмиралу» в КХЛ-1

Счет в матче открыли «зубры» на 11-й минуте, но под занавес первого периода соперники ответили. Во втором отрезке было заброшено три шайбы – две в ворота минчан. «Моряки» вырвались вперед. Но наши парни в третьей 20-минутке сумели сравнять счет. Однако добиться виктории так и не удалось. Для динамовцев это уже четвертое поражение кряду.

Отметим, сегодня, 19 ноября, на трибунах находилось 15 011 зрителей. Это новый рекорд посещаемости нынешнего сезона КХЛ. Домашняя серия подопечных Вудкрофта продолжается. Дальше они примут «Витязь» 22 ноября.

# Хоккей # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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