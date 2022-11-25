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Белорусские дружины приняли участие в международном турнире по индорхоккею в России

25 ноября 2022 14:11
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Белорусские дружины принимают участие в международном турнире по индорхоккею в России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские дружины приняли участие в международном турнире по индорхоккею в России-1

На данные соревнования отправились женская и мужская национальные команды, сборные юниоров и юниорок до 21 года, а также мужская команда ХК «Минск». Свои поединки уже провели минчане, они уступили сборной России. Национальные команды Беларуси оказалась сильнее наших сборных U21.

# Хоккей # Фотофакт

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