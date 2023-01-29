Снегопад, фудкорт и тракторы. Посмотрите, в какой атмосфере проходил Кубок Содружества по биатлону в Раубичах

Как прошли этапы Кубка Содружества по биатлону в Раубичах, показали в рубрике «Спорттаймер» на СТВ.

Артем Шукалович, корреспондент:

Этапы Кубка Содружества по биатлону – это настоящий праздник спорта. А в Раубичах накануне прошло целых два. Огромное количество зрителей заряжало спортсменов невероятным количеством энергии, создавало прекрасную атмосферу. Давайте вместе посмотрим, как это было.

Конечно, работа на Кубке Содружества требует большой подготовки не только во время стартов, но и до их начала. Огромное количество журналистов и сотрудников СМИ из России и Беларуси трудятся в спортивном комплексе, чтобы обеспечить яркое и всестороннее освещение Кубка Содружества, чтобы зрители могли увидеть всю эту красоту в этот праздник спорта не только на трибунах, но и сидя перед своими телевизорами.

Погода в Раубичах на пятом этапе Кубка Содружества по-настоящему зимняя, идет снег, что своей красотой не может не радовать зрителей, но подкидывает трудностей спортсменам. Из-за свежего снега на дистанции лыжи хуже скользят, прилипают. Поэтому, чтобы набрать максимальную скорость, нужно приложить куда больше усилий. Но справиться с этим им помогают опытные сервисмены.

Впереди находятся вакс-кабины, там сервисмены готовят лыжи спортсменов к любым непредвиденным обстоятельствам на дистанции, помогают им хорошо проходить любые сложности и справляться с любой непогодой.

Первые зрители в Раубичах традиционно появляются еще задолго до начала гонок. На часах еще нет 10. Трибуны начинают заполняться. Можно быть уверенным, что к старту соревнований свободных мест на них не останется.

Но не только соревновательная программа развлекает зрителей в Раубичах. Организован для них и фудкорт, где любой желающий может выпить кофе, перекусить, провести время перед стартом или после него.

Подобную технику расставили по всей территории Раубичей в преддверии Кубка Содружества. И она, без сомнения, привлекает внимание.

А вот это подземный переход, который соединяет основную часть стадиона, где находятся трибуны, с огневыми рубежами. В конце этого перехода сидят специалисты, которые проверяют винтовки стреляющих лыжников на соответствие всем нормам и допускают их к участию в старте.

А вот так на огневых рубежах тренеры чутко следят за стрельбой своих подопечных. Биатлон – такой вид спорта, что, конечно, стрельбу за ними наблюдать не всегда удобно, но специально для зрителей организована прямая трансляция на таком замечательном экране, где видно все с дистанции, с огневых рубежей, так что никто ничего не пропустит.

А вот здесь находится стартовый городок. Там спортсмены и спортсменки разминаются, получают чипы для контроля времени и морально настраиваются на выход на дистанцию, готовятся бороться за призовые места и награды.

Одно из самых важных мест на дистанции – это, конечно, старт. Совсем скоро сюда выйдут спортсменки, начнут соревноваться. И хороший старт может задать отличный тон всему последующему выступлению.

Ну и, конечно, после каждой гонки Кубка Содружества настает тот момент, когда спортсмены наконец смогут перевести дух, насладиться проделанной работой и занять свои заслуженные места на пьедестале. Это, конечно, церемония награждения, в которой стабильно принимают участие и белорусские спортсмены.

К слову, о результатах белорусов на пятом этапе. Они были на традиционно высоком уровне. Но на этот раз медалями порадовали только лидеры национальной команды. Усилиями спортивной семьи Смольских копилка пополнилась пятью наградами. Три из них завоевал Антон. У него серебро пасьюта и бронзы спринта и масс-старта. Динара поднималась на пьедестал почета дважды. Она чемпионка гонки преследования, а в спринте у нее второе место.