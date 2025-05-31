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В стартовом матче 11 тура ЧБ по футболу «Ислочь» на выезде победила брестское «Динамо»

31 мая 2025 11:01
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В стартовом матче 11 тура чемпионата Беларуси по футболу «Ислочь» на выезде победила брестское «Динамо», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Во втором тайме Александр Шестюк оформил дубль. Хозяева отыграли один мяч, но волки удержали преимущество и добились победного результата. «Ислочь» идет в чемпионате без поражений – на счету подопечных Дмитрия Комаровского пять викторий и шесть ничьих. 

31 мая состоятся еще четыре матча 11 тура. Первыми на поле в «Жодино» выйдут «Торпедо-БЕЛАЗ» и борисовский БАТЭ. 

# Футбол Беларуси

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