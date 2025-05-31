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Футболистки нацсборной Беларуси потерпели поражение в Лиге наций

31 мая 2025 11:00
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Футболистки национальной сборной Беларуси потерпели поражение в Лиге наций, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В венгерском Сегеде наша команда проиграла дружине Финляндии – 0:3. На 8-й минуте Франси вывела свою сборную вперед, во втором тайме Сяльстрем оформила дубль.

Футболистки нацсборной Беларуси потерпели поражение в Лиге наций-1

Владимир Шиндиков, главный тренер женской сборной Беларуси по футболу:
План на игру работал. Молодцы девчата. Но ошибки привели к голам в наши ворота. Без ошибок не бывает роста. Неплохо выглядели, понимали, кто сегодня соперник – сборная Финляндии, поэтому молодцы, здорово пытались с мячом работать.

Заключительный поединок против команды Венгрии белорусы проведут 3 июня. На данный момент в активе нашей сборной два очка и последняя позиция в турнирной таблице.

# Футбол

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