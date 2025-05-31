Футболистки нацсборной Беларуси потерпели поражение в Лиге наций

В венгерском Сегеде наша команда проиграла дружине Финляндии – 0:3. На 8-й минуте Франси вывела свою сборную вперед, во втором тайме Сяльстрем оформила дубль.

Владимир Шиндиков, главный тренер женской сборной Беларуси по футболу:

План на игру работал. Молодцы девчата. Но ошибки привели к голам в наши ворота. Без ошибок не бывает роста. Неплохо выглядели, понимали, кто сегодня соперник – сборная Финляндии, поэтому молодцы, здорово пытались с мячом работать.

Заключительный поединок против команды Венгрии белорусы проведут 3 июня. На данный момент в активе нашей сборной два очка и последняя позиция в турнирной таблице.