Футболистки нацсборной Беларуси потерпели поражение в Лиге наций

Футболистки национальной сборной Беларуси потерпели поражение в Лиге наций, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
В венгерском Сегеде наша команда проиграла дружине Финляндии – 0:3. На 8-й минуте Франси вывела свою сборную вперед, во втором тайме Сяльстрем оформила дубль.
Владимир Шиндиков, главный тренер женской сборной Беларуси по футболу:
План на игру работал. Молодцы девчата. Но ошибки привели к голам в наши ворота. Без ошибок не бывает роста. Неплохо выглядели, понимали, кто сегодня соперник – сборная Финляндии, поэтому молодцы, здорово пытались с мячом работать.
Заключительный поединок против команды Венгрии белорусы проведут 3 июня. На данный момент в активе нашей сборной два очка и последняя позиция в турнирной таблице.