«Гродно-93» стали чемпионами Беларуси по баскетболу

Чемпионом Беларуси по баскетболу стала команда «Гродно-93», тем самым прервав 16-летнее доминирование «Минска», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В пятом матче финальной серии, который проходил в Лиде, дружина Дмитрия Кузьмина одолела горожан. После первой четверти гродненцы вели – 22:19. На большой перерыв команды ушли со счетом 36:36. Также равновесие на табло было зафиксировано и после третьего отрезка игры – 47:47. Судьба золотых медалей решилась в заключительной четверти. За первые две минуты «Минск» совершил рывок и оторвался от соперника на 7 баллов. Гродненцы догнали оппонента, вырвали победу со счетом 69:66 и стали 9-кратными чемпионами страны.