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Белорусские биатлонисты выступят на январской «Гонке чемпионов» в Рязани

05 декабря 2024 20:22
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Отечественные спортсмены примут участие в «Гонке чемпионов». Турнир пройдет в Рязани в начале января. Формат предполагает соревнования между ведущими лыжниками и биатлонистами из Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские биатлонисты выступят на январской «Гонке чемпионов» в Рязани-1

Нашу страну на стартах представят Анна Сола, Дмитрий Лазовский, Антон и Динара Смольские. В первый день соревнований пройдут четыре квалификационные гонки с раздельным стартом. По итогам заездов будут сформированы 10 эстафетных команд. На следующий день квартеты поборются за пьедестал. А уже в пятницу начнется второй этап Кубка России в Ханты-Мансийске. 

Откроют соревновательную программу спринтерские гонки. В 9 утра на дистанцию выйдут женщины. Им предстоит преодолеть 7,5 километра со стрельбой из двух положений. Динара Смольская стартует 15-й, Анна Сола – 26-й. В полдень на 10-километровый отрезок с двумя огневыми рубежами отправятся мужчины. Дмитрий Лазовский начнет борьбу четвертым, Антон Смольский – 10-м.

Напомним, всего Кубок России включает в себя шесть этапов.

# Биатлон

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