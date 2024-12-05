Белорусские биатлонисты выступят на январской «Гонке чемпионов» в Рязани

Отечественные спортсмены примут участие в «Гонке чемпионов». Турнир пройдет в Рязани в начале января. Формат предполагает соревнования между ведущими лыжниками и биатлонистами из Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нашу страну на стартах представят Анна Сола, Дмитрий Лазовский, Антон и Динара Смольские. В первый день соревнований пройдут четыре квалификационные гонки с раздельным стартом. По итогам заездов будут сформированы 10 эстафетных команд. На следующий день квартеты поборются за пьедестал. А уже в пятницу начнется второй этап Кубка России в Ханты-Мансийске.

Откроют соревновательную программу спринтерские гонки. В 9 утра на дистанцию выйдут женщины. Им предстоит преодолеть 7,5 километра со стрельбой из двух положений. Динара Смольская стартует 15-й, Анна Сола – 26-й. В полдень на 10-километровый отрезок с двумя огневыми рубежами отправятся мужчины. Дмитрий Лазовский начнет борьбу четвертым, Антон Смольский – 10-м.