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Баскетбольный клуб «Минск» выиграл седьмой матч в молодёжной Единой лиге

05 декабря 2024 20:20
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Баскетболисты «Минска» добыли очередную победу в молодежной Единой лиге. В Краснодаре наши парни второй раз за два дня встречались со сверстниками из команды «Локомотив-Кубань», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетбольный клуб «Минск» выиграл седьмой матч в молодёжной Единой лиге-1

Первый матч минчане выиграли – 69:63. Во втором они также были сильнее, но борьба была уже более плотной. На большой перерыв команды ушли с преимуществом российской дружины в 8 очков. И только под занавес встречи белорусы вырвали победу с минимальным преимуществом – 64:63. Самым результативным в составе белорусского клуба стал Павел Рабушко, он оформил дабл-дабл. 

Для подопечных Дмитрия Колтунова это уже седьмая виктория. Следующая серия игр для минчан состоится в Санкт-Петербурге против молодежного состава «Зенита» 10 и 11 декабря. Первый этап соревнований завершится 9 апреля будущего года, после чего восьмерка лучших клубов продолжит борьбу в плей-офф.

# Баскетбол

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