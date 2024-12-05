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Батутисты Литвинович и Бордиловская примут участие в шоу «Время наших побед»

05 декабря 2024 18:17
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Шоу-программа, которая объединяет достижения белорусских спортсменов и современные возможности для создания зрелищных и ярких номеров. Грандиозное спортивно-развлекательное мероприятие «Время наших побед» готовят в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно пройдет 7 декабря под сводами «Минск-Арены».

Олимпийские чемпионы и призеры мировых первенств предстанут как в привычных, так и в новых амплуа. Участниками шоу станут в том числе батутисты Иван Литвинович и Виолетта Бордиловская. Выступления будет сопровождать Президентский оркестр. Всего шоу объединит порядка 700 участников. В том числе спортсменов из России и Китая. Впервые на белорусской арене ансамбль акробатического искусства из китайской провинции Ганьсу. 

Батутисты Литвинович и Бордиловская примут участие в шоу «Время наших побед»-2

Сюй Жуй, хореограф-постановщик ансамбля по акробатическому искусству (Китай):
Мы впервые приехали в Беларусь. Когда получили приглашение принять участие в таком масштабном шоу, были невероятно воодушевлены и счастливы. И, конечно, решили, что должны привезти в вашу страну наши самые лучшие номера. 

# Белорусские спортсмены # Беларусь-Китай

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