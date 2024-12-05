Батутисты Литвинович и Бордиловская примут участие в шоу «Время наших побед»

Шоу-программа, которая объединяет достижения белорусских спортсменов и современные возможности для создания зрелищных и ярких номеров. Грандиозное спортивно-развлекательное мероприятие «Время наших побед» готовят в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно пройдет 7 декабря под сводами «Минск-Арены».

Олимпийские чемпионы и призеры мировых первенств предстанут как в привычных, так и в новых амплуа. Участниками шоу станут в том числе батутисты Иван Литвинович и Виолетта Бордиловская. Выступления будет сопровождать Президентский оркестр. Всего шоу объединит порядка 700 участников. В том числе спортсменов из России и Китая. Впервые на белорусской арене ансамбль акробатического искусства из китайской провинции Ганьсу.