Грандиозное шоу в Минске! Что интересного готовят организаторы мероприятия «Время наших побед»?

Шоу-программа, которая объединяет достижения белорусских спортсменов и современные возможности для создания зрелищных и ярких номеров. Грандиозное спортивно-развлекательное мероприятие «Время наших побед» готовят в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно пройдет 7 декабря под сводами «Минск-Арены».

Возродить подобный формат представлений ранее предложил Президент. Это один из многочисленных проектов, ориентированных на нашу молодежь. Приглашение получили студенты со всей республики. Но, как отмечают организаторы, если все задуманное получится, будет продолжение. И увидеть шоу сможет и широкий зритель. Сейчас проходят финальные репетиции. Олимпийские чемпионы и призеры мировых первенств предстанут как в привычных, так и новых амплуа.