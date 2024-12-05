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Грандиозное шоу в Минске! Что интересного готовят организаторы мероприятия «Время наших побед»?

05 декабря 2024 19:05
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Шоу-программа, которая объединяет достижения белорусских спортсменов и современные возможности для создания зрелищных и ярких номеров. Грандиозное спортивно-развлекательное мероприятие «Время наших побед» готовят в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно пройдет 7 декабря под сводами «Минск-Арены».

Возродить подобный формат представлений ранее предложил Президент. Это один из многочисленных проектов, ориентированных на нашу молодежь. Приглашение получили студенты со всей республики. Но, как отмечают организаторы, если все задуманное получится, будет продолжение. И увидеть шоу сможет и широкий зритель. Сейчас проходят финальные репетиции. Олимпийские чемпионы и призеры мировых первенств предстанут как в привычных, так и новых амплуа. 

Репортаж Алеси Ивановой.

Грандиозное шоу в Минске! Что интересного готовят организаторы мероприятия «Время наших побед»? -2

Репетиции, тренировки и прогоны, а еще установка декораций, настройка звука и работа со светом. Под сводами «Минск-Арены» особенная атмосфера. Предстоящее шоу – это синтез спорта и искусства. 

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Грандиозное шоу в Минске! Что интересного готовят организаторы мероприятия «Время наших побед»? -4

В музыкальной части шоу популярные белорусские исполнители – Жанет, Никита Белько, Анастасия Кравченко. В яркой программе будет место и для инклюзивных номеров. В числе «особенных» участников – Алеся Алехнович. Победив диагностированную ей в подростковом возрасте онкологию, она начала жить вопреки. Завоевала серебро Кубка мира по спортивным бальным танцам на колясках, начала помогать людям с инвалидностью и даже освоила новую профессию – стала ведущей программы «Новое утро» на телеканале РТР-Беларусь. 

Грандиозное шоу в Минске! Что интересного готовят организаторы мероприятия «Время наших побед»? -6

Алеся Алехнович, многократная чемпионка Беларуси по спортивным танцам на колясках, серебряный призер Кубка мира:
Танец – это такое искусство, когда ты можешь поделиться тем, что у тебя внутри, рассказать о чем-то, рассказать свою историю. И наш номер будет заключаться в любви к Родине, в том самом патриотизме, который нежный, трепетный и очень теплый. 

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# Алеся Алехнович

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