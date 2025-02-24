Белорусские биатлонисты выиграли золото, серебро и бронзу в заключительный день Кубка сильнейших в Раубичах

Золото, серебро и бронзу выиграли наши биатлонисты в заключительный день домашнего Кубка сильнейших в Раубичах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В мужском масс-старте победил Антон Смольский. На четырех огневых рубежах он допустил одну неточность и значительно опередил других соперников. Вторым стал Дмитрий Лазовский, выигравший финишный спурт у чемпиона мира Карима Халили из России. В первой гонке бронзой обзавелась Ирина Шаклеина. По итогам соревнований у сборной Беларуси 12 наград, по 4 каждого достоинства.