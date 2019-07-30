Белорусские атлеты завоевали 7 наград на ЧМ по тайскому боксу

Новости Беларуси. На чемпионате мира по тайскому боксу, который завершился в Бангкоке, белорусские атлеты завоевали 7 наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Золотой пьедестал в четвертый раз покорилось нашей Алене Лешкевич. В финальном поединке весовой категории 45 килограммов белоруска смогла победить финку Сату Мюккянен.