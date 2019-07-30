Белорусские атлеты завоевали 7 наград на ЧМ по тайскому боксу

Новости Беларуси. На чемпионате мира по тайскому боксу, который завершился в Бангкоке, белорусские атлеты завоевали 7 наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. На чемпионате мира по тайскому боксу, который завершился в Бангкоке, белорусские атлеты завоевали 7 наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Золотой пьедестал в четвертый раз покорилось нашей Алене Лешкевич. В финальном поединке весовой категории 45 килограммов белоруска смогла победить финку Сату Мюккянен.
Никита Шостак и Евгений Волчек пополнили медальную копилку белорусов серебряными наградами, бронзовые медали у Никиты Мирончика, Даниилы Ермоленко, Дмитрия Вареца и Дарьи Бельковой. За награды мирового форума боролись атлеты из 102 стран. Сегодня белорусы возвращаются на родину.