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«Судьи остались на своих позициях». Козеко прокомментировал ситуацию с белорусским фристайлистом Кушниром

26 февраля 2018 13:21
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Новости Беларуси. Заслуженный тренер Беларуси, бессменный главный тренер национальной команды по фристайлу Николай Козеко и чемпионка Олимпийских игр 2018 года Анна Гуськова в гостях у программы «Неделя спорта».

«Судьи остались на своих позициях». Козеко прокомментировал ситуацию с белорусским фристайлистом Кушниром-1

Мы все прекрасно знаем ситуацию с выступлением Антона Кушнира. Будет ли дальнейшее разбирательство по этому вопросу?

Николай Козеко, заслуженный тренер Беларуси, главный тренер национальной команды по фристайлу:
Анализ будет, безусловно, на конгрессе Международной лыжной федерации после громкого, я думаю, услышанного во всем спортивном мире заявления нашего Президента о таких несправедливых судейских решениях, абсолютно необоснованных. Был резонанс большой, уже был экспресс-анализ судейства там, на Олимпиаде. К сожалению, ничего не изменилось, результат не изменился, судьи остались на своих позициях. Но осадок о соревнованиях остался очень негативный.

# Фотофакт # Николай Козеко # Зимняя Олимпиада – 2018

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