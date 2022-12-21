Белорусская пловчиха отметила своё 15-летие победой на дистанции на турнире Коплякова

Новости Беларуси. Международный турнир по плаванию на короткой воде на призы двукратного олимпийского чемпиона Сергея Коплякова стартовал в Минске в бассейне «Трактор», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участники из Беларуси и России, а в 2022 году их около 500, в течение трех дней разыграют 72 комплекта наград в трех возрастах.

В первый соревновательный день определилось 24 победителя. Анне Петруцкой, воспитаннице городского центра олимпийской подготовки, сегодня исполнилось 15, и она отпраздновала свой день рождения победой на дистанции 200 метров брассом. Девушка финишировала с результатом 2 минуты 33 секунды и 52 сотых. Это время соответствует нормативу мастера спорта Беларуси. Отметим, Анна также является вторым номером во взрослой национальной команде после Алины Змушко.

Анна Петруцкая, победительница турнира:

Задачи ставились просто выложиться на максимум, показать свои возможности. Все-таки это не основной старт в этом сезоне, но все равно хотелось проплыть лучше. И, мне кажется, вполне получилось. Конкуренция очень хорошая. Ребята, конечно, чуть старше меня. Но это очень круто, когда есть люди, за которыми ты можешь гнаться. Я посвящаю свою победу Григорову Сергею Николаевичу. Это мой тренер, который очень много вкладывает в меня, очень много мне дает. Без него таких результатов бы не было. Спасибо ему большое, я посвящаю ему свое золото.

Инна Врублевская, директор ГЦОР по водным видам спорта:

Здесь стимул есть, здесь конкуренция хорошая, большая. Практически все клубы из Республики Беларусь здесь. И детские спортивные школы, СДЮШОРы, и клубы, теперь начинает развиваться эта клубная система. Всего присутствует 39 клубов. Задача огромная. Во-первых, это просмотреть резерв национальной команды. Здесь плывут самые лучшие дети, приезжают из России. В этом году только Россия приехала, раньше были из Казахстана. Было много стран.