Хоккей. Белорусская сборная U-15 проиграла уральцам на турнире в Сочи

Новости Беларуси. Юношеские хоккейные сборные Беларуси в эти дни принимают участие в международных турнирах в Минске и Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На льду минской «Чижовка-Арены» стартовали соревнования в рамках первенства федеральных округов среди мальчиков до 14 лет. В стартовом поединке наша команда встречалась с фаворитом, дружиной из Приволжья. Солидный задел россияне оформили еще в первом периоде – они повели 5:1, а в двух оставшихся преимущество укрепили. Итоговый счет – 7:2 в пользу команды Приволжья.