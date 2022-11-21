Прямой эфир

Хоккей. Белорусская сборная U-15 проиграла уральцам на турнире в Сочи

21 ноября 2022 15:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Юношеские хоккейные сборные Беларуси в эти дни принимают участие в международных турнирах в Минске и Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Белорусская сборная U-15 проиграла уральцам на турнире в Сочи-1

На льду минской «Чижовка-Арены» стартовали соревнования в рамках первенства федеральных округов среди мальчиков до 14 лет. В стартовом поединке наша команда встречалась с фаворитом, дружиной из Приволжья. Солидный задел россияне оформили еще в первом периоде – они повели 5:1, а в двух оставшихся преимущество укрепили. Итоговый счет – 7:2 в пользу команды Приволжья.

Хоккей. Белорусская сборная U-15 проиграла уральцам на турнире в Сочи-4

В Сочи на первенстве федеральных округов команда Беларуси до 15 лет сражалась на стадии плей-офф. В четвертьфинале белорусы противостояли команде Уральского федерального округа. И потерпели разгромное поражение со счетом 11:3.

# Хоккей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мария Шканова взяла золото на соревнованиях по горнолыжному спорту в России
21 ноября 2022 15:03

Мария Шканова взяла золото на соревнованиях по горнолыжному спорту в России

Главный тренер «Минчанки» об игре с «Енисеем»: недооценили соперника, поверили в то, что можем выиграть
21 ноября 2022 14:23

Главный тренер «Минчанки» об игре с «Енисеем»: недооценили соперника, поверили в то, что можем выиграть

Волейбольная «Минчанка» уступила «Енисею» в российской Суперлиге
21 ноября 2022 13:18

Волейбольная «Минчанка» уступила «Енисею» в российской Суперлиге