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Футболист Александр Нойок ушёл из минского «Динамо»

05 июля 2018 18:24
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Новости Беларуси. Потеря перед еврокубками. Футболист Александр Нойок покинул столичное «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Свою карьеру украинец продолжит на юго-востоке Беларуси в динамовском клубе из Бреста. Контракт рассчитан до конца 2019-го года. Как и остальные новички, полузащитник может провести свой первый официальный матч за «Динамо-Брест» только с 19 июля, когда откроется летнее трансферное окно в «Беларусбанк – Высшей лиге».

Нойок дебютировал в большом футболе в составе донецкого «Шахтера». Также в украинском чемпионате игрок успел сыграть за «Говерлу», «Металлист» и «Металлург». Затем в карьере футболиста появилось минское «Динамо», где Александр провел чуть более два года. В составе «бело-синих» он выходил на поле в 68-ми матчах.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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