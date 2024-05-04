В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьёвка отборочных турниров юниорских ЧЕ

Сборная Беларуси, составленная из игроков до 19 лет, на первом этапе попала в квалификационную группу 13, где ее соперниками станут сверстники из Армении, Хорватии и Сербии. Соревнования пройдут осенью 2024 года, в элитный раунд выйдут по две лучшие команды из 13 квартетов, а также лучшая из сборных, которые финишируют третьими.

Юношеская сборная Беларуси U-17 сыграет в группе 7 вместе с футболистами из Чехии, Германии и Андорры. По две лучшие дружины попадут в лигу А и будут сражаться за выход в финальную часть.