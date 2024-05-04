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В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьёвка отборочных турниров юниорских ЧЕ

04 мая 2024 12:56
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В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочных турниров юниорских чемпионатов Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьёвка отборочных турниров юниорских ЧЕ-1

Сборная Беларуси, составленная из игроков до 19 лет, на первом этапе попала в квалификационную группу 13, где ее соперниками станут сверстники из Армении, Хорватии и Сербии. Соревнования пройдут осенью 2024 года, в элитный раунд выйдут по две лучшие команды из 13 квартетов, а также лучшая из сборных, которые финишируют третьими.

Юношеская сборная Беларуси U-17 сыграет в группе 7 вместе с футболистами из Чехии, Германии и Андорры. По две лучшие дружины попадут в лигу А и будут сражаться за выход в финальную часть.

# Футбол

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