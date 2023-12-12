Белорусские хоккеисты готовятся к Кубку Первого канала

Возглавлять нашу команду на турнире будет главный тренер Константин Кольцов. Он вызвал на сбор 29 хоккеистов, все они представляют клубы Континентальной хоккейной лиги. Соперниками белорусов на турнире станут сборные России, Казахстана и команда «Звезды ВХЛ». В 2022 году наша дружина стала чемпионом, обыграв сборную России в серии послематчевых буллитов. В этом году главная цель – остаться действующим чемпионом Кубка.

Константин Кольцов, главный тренер хоккейной сборной Беларуси:

Показать красивый хоккей, конечно, хотелось бы победить. Понятно, что сборная России – это сильный участник, и казахи, в принципе, неплохо выступали на прошлом чемпионате мира. Поэтому тоже неплохой матч будет. Будем стараться прессинговать, активно играть, хочется увидеть креативность в зоне атаки. Не так много тренировок, но над этим будем работать и требовать от ребят.