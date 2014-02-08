Олимпиада 2014 в Сочи 7 февраля. Стенограмма онлайн-трансляции открытия

Сайт ctv.by вел прямую трансляцию мероприятия в твиттере СТВ. Предлагаем Вашему вниманию ознакомиться со стенограммой.

Внимание! В 19:14 начнется церемония открытия Олимпиады! Следите за онлайн-трансляцией в твиттере СТВ. До начала церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи осталось 5 минут! Одной из интриг церемонии открытия Олимпиады был выбор исполнителей песни. Честь исполнить олимпийскую песню досталась российской группе ТаТу. Кроме того, олимпийский гимн будет исполняться на русском языке оперной дивой Анной Нетребко.



Итак, церемония открытия началась. Всех с праздником!



Потрясающее шоу, режиссером которого является Константин Эрнст, называется "Сны о России"



Вступительная часть церемонии оказалась недолгой, и вот на стадионе появляются делегации стран!

Первой, по сложившейся традиции, вышла команда Греции - родоначальницы Олимпийских игр.

Белорусская делегация появится на стадионе 10-й. Вот он, ключевой для нас момент: белорусы во главе с Алексеем Гришиным на стадионе! Нашу команду с трибуны почетных гостей приветствует Президент Беларуси Александр Лукашенко.



Одна за другой команды появляются на стадионе и тут же получают овации трибун.

Состав команд сильно разнится. Так, в олимпийской сборной Грузии всего 4 спортсмена.

А в команде Венесуэлы и того меньше - три спортсмена.

По стадиону прошествовала команда Дании. Любопытно, что у этой страны - самый древний флаг в мире.

А сейчас стадион приветствует команду Казахстана.

А вот и одна из самых многочисленных делегаций - Канада. В ее составе - 220 спортсменов.

Как говорится, почувствуйте разницу: сборная Кыргызстана представлена всего одним атлетом.

На стадионе - команда Латвии. Флаг этой страны несет знаменитый хоккеист Сандис Озолиньш.

Следом перед зрителями появляется делегация Литвы.

Трибуны приветствуют квартет спортсменов из Лихтенштейна.

А вот и делегация Мексики, флаг которой в руках 55-летнего (!!) горнолыжника.

Команду Монако с трибуны тепло приветствовал глава этого государства принц Альбер, который сам пять раз участвовал в Олимпиадах.

Здено Хара, еще один знаменитый хоккеист, ведет за собой делегацию Словакии.

А вот и САМАЯ многочисленная команда: в составе сборной США - 230 спортсменов!

На стадионе - представители экзотических для зимних Игр стран: Восточный Тимор, Того, Тонга.

А вот и наши соседи - украинцы! В составе команды - 44 спортсмена. Флаг несет лыжница Валентина Шевченко, для которой это пятые Игры.

Кстати, на парад открытия спортивные делегации выходят на дорожку стадиона в порядке, определяемом кириллическим алфавитом.

А сейчас стадион просто взорвался эмоциями: на дорожке - сборная России!

Шествие россиян сопровождается песней ТаТу "Нас не догонят". Тонкий намек?))

Флаг несет ветеран российского бобслея и кандидат на олимпийскую медаль Сочи Александр Зубков.



Итак, парад команд завершен. Спортсмены занимают места на трибунах.

Впереди - интригующее продолжение церемонии открытия.

А сейчас на стадионе появляются талисманы Игр - Белый Медведь, Зайчонок и Леопард.

После демонстрации видео об истории России на стадионе появляется... тройка лошадей! Длина этой потрясающей конструкции - 66 метров.

Потрясающая графика! На стадионе разлилось "море". Организаторы отдают дань памяти Петру I.

А сейчас зрители видят настоящий бал...

На стадионе появился паровоз. Наступил ХХ век, авангард. Над ареной летают гигантские фигуры.

Музыкальное сопровождение - знаменитая мелодия «Время, вперед» Свиридова.

Вот это да! Появились пионеры, движениями которых руководит дядя Степа - Николай Валуев!

Следом - студенты. А за ними - автомобили советского автопрома, которые... создали пробку!

Ситуацию быстро "разрулил" дядя Степа, он же Николай Валуев.

Звучит знаменитая - "Подмосковные вечера".

Участники церемонии изображают сначала свадьбу, а затем новорожденных. Следом появляется главная героиня шоу - девочка Любовь.

Все ближе кульминационный момент - зажжение олимпийского Огня и поднятие Флага.



Начинается обязательная часть - выступление официальных лиц.

Первым слово взял председатель оргкомитета Игр - Дмитрий Чернышенко.

А сейчас у микрофона - глава Международного Олимпийского Комитета Томас Бах. Поздоровался по-русски) Кстати, для господина Баха Игры в Сочи - первые, на которых он присутствует в роли главы МОКа. Томас Бах призывает спортсменов сражаться честно и с уважением относиться к соперникам.

Президент России Владимир Путин объявил Игры в Сочи открытыми!

Под музыку из "Лебединого озера" на стадионе появились "Голуби мира".

Главную роль в этом представлении играет известная российская балерина Диана Вишнёва.

Внимание! На стадионе - Олимпийский Флаг! Несут его заслуженные люди, среди которых - первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, знаменитый хоккеист Вячеслав Фетисов...

Один из ключевых моментов: исполняется Олимпийский гимн. Всех просят встать. Олимпийский гимн исполняет оперная дива Анна Нетребко.

От имени всех спортсменов олимпийскую клятву дает россиянин Руслан Захаров.

От имени всех судей олимпийскую клятву дает Вячеслав Веденин.

От имени всех тренеров олимпийскую клятву дает Анастасия Попкова.

Протокольная часть завершилась, шоу продолжается.



В потрясающем световом представлении отображаются виды спорта, в которых и будут разыграны медали Олимпиады.

Кульминация! Мария Шарапова появилась на стадионе с Олимпийским Огнем!!

Мария передала факел Елене Исинбаевой, а затем огонь оказался в крепких руках знаменитого борца Александра Карелина.

Эстафету подхватила Алина Кабаева.

Ну а зажгут Олимпийский Огонь легендарные Ирина Роднина и Владислав Третьяк.

Свершилось!! Олимпийский Огонь зажжен!!

Над стадионом "Фишт" и его окрестностях - великолепный салют!



Итак, Игры в Сочи открыты! Еще раз всех с праздником!

Ждем первого соревновательного дня Олимпиады. 8 февраля в Сочи будет разыграно 5 комплектов наград

Начиная с 13 часов будем переживать за нашу лыжницу Елену Санникову, которая выступит в скиатлоне

Ну а в 17-30 начнется спринтерская гонка в мужском биатлоне.

Цвета белорусского флага в этом виде будут защищать Евгений Абраменко, Александр Дорожко, Юрий Лядов... А также Сергей Новиков и Владимир Чепелин. Пожелаем удачи нашим спортсменам!!



На этом наша трансляция завершена. Следите за Олимпиадой в Сочи вместе с СТВ!