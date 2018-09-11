Минское «Динамо» проиграло «Йокериту» в матче КХЛ

Новости Беларуси. Минское «Динамо» потерпело четвертое кряду поражение на старте чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На этот раз зубры были биты на своем льду хоккеистами финского «Йокерита». Открыл счет экс-игрок «Динамо» Платт. Удвоил перевес гостей во втором периоде Грант. В третьем – отличился Йоэнсуу.

Лишь после этого минчане наконец смогли организовать ответный гол – он на счету Хенкеля. Но последнее слово все равно осталось за хоккеистами «Йокерита»: Анттила поразил пустые ворота. 1:4 очередное поражение «Динамо».

12 сентября зубры сыграют дома с хоккеистами московского «Спартака». Будем верить в окончание неудачной серии.