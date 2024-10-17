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Белоруски Готовко и Ласкевич вышли в четвертьфиналы международных теннисных турниров

17 октября 2024 19:10
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Белорусские теннисистки победно выступают на международных турнирах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юлия Готовко вышла в четвертьфинал челленджера во Франции. Во втором круге наша спортсменка была сильнее Кароль Монне. Для оформления победы соотечественнице понадобилось два сета – 6:2, 6:4. Белоруска одержала седьмую победу подряд на французских кортах. Ее следующей соперницей станет Ярослава Барташевич. Эвелина Ласкевич вышла в четвертьфинал на турнире в Китае. Во втором раунде белоруска была сильнее представительницы России – Кристины Сидоровой, а за выход в одну вторую поспорит с хозяйкой корта – Коди Вон.

Белоруски Готовко и Ласкевич вышли в четвертьфиналы международных теннисных турниров-2

Алена Фалей в матче 1/8 финала турнира WTA-50 в Турции, сегодня встречалась с Джоанной Гарленд из Тайваня. Наша теннисистка выиграла первый сет – 6:4, во втором вела 5:2, но матч был приостановлен из-за неблагоприятных погодных условий.

# Юлия Готовко # Эвелина Ласкевич # Теннис

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