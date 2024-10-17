Белоруски Готовко и Ласкевич вышли в четвертьфиналы международных теннисных турниров

Белорусские теннисистки победно выступают на международных турнирах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юлия Готовко вышла в четвертьфинал челленджера во Франции. Во втором круге наша спортсменка была сильнее Кароль Монне. Для оформления победы соотечественнице понадобилось два сета – 6:2, 6:4. Белоруска одержала седьмую победу подряд на французских кортах. Ее следующей соперницей станет Ярослава Барташевич. Эвелина Ласкевич вышла в четвертьфинал на турнире в Китае. Во втором раунде белоруска была сильнее представительницы России – Кристины Сидоровой, а за выход в одну вторую поспорит с хозяйкой корта – Коди Вон.