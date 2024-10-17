Ян Шостак по статистическим показателям в лидерах главной юниорской лиги США

Он лидирует среди вратарей чемпионата по множеству показателей. В его активе больше всего побед – 4. Процент отраженных бросков составляет – 94,8, что является лучшим результатом на данный момент в лиге. В числе сильнейших отечественный страж ворот и по коэффициенту надежности. В 5 поединках Ян Шостак пропустил всего 7 шайб, отразив при этом 128 бросков. Также на его счету один шатаут. А клуб белоруса после 7 игр занимает первое место в «Западной конференции» и в сводной таблице всей лиги.