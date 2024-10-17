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Хоккеисты минской «Юности» прервали серию побед «Динамо-Молодечно»

17 октября 2024 10:52
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Хоккеисты минской «Юности» прервали рекордную победную серию «Динамо-Молодечно», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты минской «Юности» прервали серию побед «Динамо-Молодечно»-1

Подопечные Сергея Стася обыграли лидера чемпионата со счетом 5:1. «Динамо-Молодечно» не знало поражений в нынешнем сезоне экстралиги. 13 победных поединков составили рекордную выигрышную серию за всю историю выступлений коллектива. Дублем у победителей отметился Павел Куликов. «Юность» по-прежнему идет второй в турнирной таблице, отставание от «Динамо-Молодечно» сократилось до трех баллов.

Хоккеисты минской «Юности» прервали серию побед «Динамо-Молодечно»-3

Сергей Стась, главный тренер ХК «Юность»:
Мне понравился матч, настрой, понравилось, как разобрали эту команду. Начиная со второго периода, мы просто доминировали. И это была та команда, которая была в августе.

# Хоккей

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