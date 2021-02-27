Минское «Динамо» проигрышем СКА завершило регулярный сезон КХЛ

В таблице на Западе они располагались выше. Да и статистика была в пользу «армейцев». Единственное, что говорило в пользу нашей дружины, так это личное свидание 2021 года.

Дома дружина Крэйга Вудкрофта во многом сенсационно, хоть и в овертайме, но взяла верх. К тому же от судьбы этой дуэли зависело окончательное место «Динамо» в таблице.