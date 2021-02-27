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Минское «Динамо» проигрышем СКА завершило регулярный сезон КХЛ

27 февраля 2021 19:29
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Новости Беларуси. Матчем с питерским СКА минское «Динамо» завершило регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусы играли на выезде. Фаворитами значились хозяева.

Минское «Динамо» проигрышем СКА завершило регулярный сезон КХЛ-1

В таблице на Западе они располагались выше. Да и статистика была в пользу «армейцев». Единственное, что говорило в пользу нашей дружины, так это личное свидание 2021 года.

Дома дружина Крэйга Вудкрофта во многом сенсационно, хоть и в овертайме, но взяла верх. К тому же от судьбы этой дуэли зависело окончательное место «Динамо» в таблице.

Минское «Динамо» проигрышем СКА завершило регулярный сезон КХЛ-4

Отметим, что домашние поединки плей-офф белорусский клуб проведет 6 и 8 марта.

# Хоккей # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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