Белоруска Ванесса Колодинская завоевала золото ЧМ по спортивной борьбе

Новости Беларуси. Беларусь обзавелась первым золотом на чемпионате мира по борьбе, который принимает Париж, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На высшую ступень подиума вечером 24 августа поднялась Ванесса Колодинская.

Наша девушка одолела в финале весовой категории до 53 килограммов японку Маю Мукаида – 8:6. Напоминаем, ранее Василиса Марзалюк и Ирина Курочкина завоевали на парижском ковре соответственно серебро и бронзу. В активе мужчин пока только одна награда – серебро борца греко-римского стиля Радика Кулиева.