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Белоруска Ванесса Колодинская завоевала золото ЧМ по спортивной борьбе

25 августа 2017 19:07
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Новости Беларуси. Беларусь обзавелась первым золотом на чемпионате мира по борьбе, который принимает Париж, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На высшую ступень подиума вечером 24 августа поднялась Ванесса Колодинская.

Наша девушка одолела в финале весовой категории до 53 килограммов японку Маю Мукаида – 8:6. Напоминаем, ранее Василиса Марзалюк и Ирина Курочкина завоевали на парижском ковре соответственно серебро и бронзу. В активе мужчин пока только одна награда – серебро борца греко-римского стиля Радика Кулиева.

Белоруска Ванесса Колодинская завоевала золото ЧМ по спортивной борьбе-1


Фото https://unitedworldwrestling.org/ и Синьхуа-БЕЛТА

# Фотофакт # Борьба # Ванесса Колодинская

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