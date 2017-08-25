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Пловец Илья Шиманович завоевал вторую золотую медаль на Всемирной универсиаде

25 августа 2017 19:05
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Новости Беларуси. Белорусский пловец Илья Шиманович завоевал свою вторую награду высшей пробы на проходящей в Тайбэе летней Универсиаде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 21 августа он не знал равных на стометровке брассом, а 25 августа проплыл быстрее всех 50 метров тем же стилем.

Результат Шимановича – 27,39 сотых секунды. Это на десять сотых быстрее, чем время серебряного призера из Швеции. Бронзу примерил представитель Германии. Для сборной Беларуси данная медаль стала уже четвертой на форуме.

Пловец Илья Шиманович завоевал вторую золотую медаль на Всемирной универсиаде-1

# Фотофакт # Плавание # Илья Шиманович

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