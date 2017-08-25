Пловец Илья Шиманович завоевал вторую золотую медаль на Всемирной универсиаде

Новости Беларуси. Белорусский пловец Илья Шиманович завоевал свою вторую награду высшей пробы на проходящей в Тайбэе летней Универсиаде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 21 августа он не знал равных на стометровке брассом, а 25 августа проплыл быстрее всех 50 метров тем же стилем.

Результат Шимановича – 27,39 сотых секунды. Это на десять сотых быстрее, чем время серебряного призера из Швеции. Бронзу примерил представитель Германии. Для сборной Беларуси данная медаль стала уже четвертой на форуме.