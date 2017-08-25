Зарплаты, легионеры, финансы и особые требования: какие темы Президент Беларуси обсудил на встрече с ХК «Динамо-Минск»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует от белорусских хоккеистов зрелищный и результативный хоккей. 25 августа Президент встретился с игроками и тренерским составом хоккейного клуба «Динамо-Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разговор затронул немало острых и не совсем удобных тем: глава государства уже не раз заявлял, что не доволен положением дел в этом виде спорта.
И вот сегодня Александр Лукашенко вновь вернулся к этому вопросу. Почему Президент все же согласился на иностранного тренера? Найдется ли место в белорусском хоккее легионерам? И что предполагает новая система поощрения спортсменов?
Горин Евгений, СТВ:
Встреча главы государства с хоккейной командой «Динамо-Минск» планировалась давно. Но по понятным причинам все откладывалась – экономика, политика все-таки важнее спорта. Удачный момент для разговора совпал с досадным проигрышем команды накануне (1:6) и поединком с чеховским «Витязем» сегодня вечером.
Впрочем, Александр Лукашенко сразу снял все возможные неверные мотивации встречи. Поражение финнам, конечно, было обидным, однако он здесь не для разбора полетов. Назрел момент, когда в белорусском хоккее начинаются перемены, от выплаты бонусов до отношений внутри команды.
Об особых требованиях
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Запомните самое главное. Это касается от генерала до руководителя клуба. Главное звено команды – это тренеры. И рядом игроки. Все. Игрок и тренер, все остальное, как вокруг солнца вертятся планеты, должно вертеться вокруг них. Когда идет тренировка, когда вы в раздевалке, – там место только спортсменам и тренерам. Если тренеры кого-то пригласят, он имеет право выйти на лед или зайти в раздевалку. Не дай бог я только узнаю, что это мое железное правило будет нарушено – жизнь функционера и работника клуба на этом закончится.
Об отношениях между игроками и тренерами
Отношения между игроками и тренерами – максимально на равных.
Александр Лукашенко:
Коллективное обсуждение проблем игры. Коллективно вы должны все обсуждать, в этом суть демократии в команде. Но решение окончательное принимает тренерский штаб. Они принимают решение. Если они не могут договориться, главный тренер принимает решение и берет на себя ответственность.
Я хочу, чтобы у вас не было принципа «я начальник ты – дурак», этого быть не должно.
О зарплатах
Расставлены все приоритеты по деньгам. От финансирования команд в целом до выплаты премиальных за заброшенные шайбы.
Александр Лукашенко:
В экстралиге будут люди получать копейки. Основные контракты и зарплата будут в «Динамо» и тот, кто играет за национальную сборную. Там будут приличные деньги. Все остальные должны зарабатывать в клубах столько, чтобы нормально работать, потому что спорт это труд, и жить нормально, потому что семьи есть. Но не $19 тысяч в месяц, как некоторые тренеры имели среднюю зарплату по прошлому сезону, не занимая первого места.
И то, что мы сегодня имеем в белорусском хоккее, что мне перед вами юлить (вы это видите сами), то имеем. Мы сегодня на ступень ниже, чем в России, и, как от космоса, отстали от Канады и США. Поэтому, как в Канаде, как в США, в низшей лиге будут получать небольшие деньги, чтобы у хоккеистов было стремление подняться наверх – завоевать место в «Динамо», завоевать место в сборных командах (молодежной, юношеской, основной).
Поэтому никаких шальных денег больше не будет. И самое главное: это не значит, что мы не будем выделять деньги. Сегодня он обижается, потом еще кто-то обижается, что НОК не дает деньги. Это не НОК. Это я запретил выделять деньги на поездки, разъезды, переезды, пиаровщину разную. Деньги вы можете и от
Об иностранном тренере и легионерах
Число ледовых легионеров будет ограничено. Приоритет – белорусские хоккеисты и развитие национальной школы.
Александр Лукашенко:
Я со скрипом согласился сегодня на иностранного тренера. Открою вам секрет: когда мне доложили о нашем сегодняшнем достойном человеке, последний был аргумент то, что я сказал Шуневичу: «Игорь Анатольевич, если тренерский штаб поможет нам еще подкорректировать белорусский хоккей, направить его в русло, по которому движется мировой хоккей в Канаде, в США, я согласен».
Если он себя хорошо покажет, прямо вам говорю: мы его оставим, при его желании. И денежное довольствие увеличим. Если он по-настоящему покажет себя тренером. Если не получится, то только белорусские тренеры и только белорусские спортсмены. У нас останется три, максимум четыре, игрока-легионера на будущий год. Это мое жесточайшее требование. Мы не можем платить деньги непонятно кому, кто не играет за национальную сборную. Потому что это главное – национальная сборная и динамовский клуб.
О роли хоккея
Президент рассказал, что ледовые площадки в Беларуси для хоккейных команд будут бесплатными. Арены, как правило, заполнены зрителями, но они приходят за настоящим зрелищем, ждут побед. Ну, или хотя бы настоящей спортивной борьбы.
Александр Лукашенко:
Выше, чем спорт, трудно придумать какие-то идеологические мероприятия. Потому что смотрят спортивные состязания миллионы, миллионы и миллиарды людей в мире. И если команда выигрывает, если команда достойно выступает, не надо народ агитировать на что-то. Дух подымается. Как в советские времена говорили и подсчитывали, что производительность труда после того, как советские спортсмены выигрывали, поднималась значительно. Вот суть спорта, и я это очень понимаю, оцениваю и признаю.
Разговор с командой
Разговор с командой вышел простым и доверительным. Главный тренер поблагодарил Президента за поддержку. Поговорили и о перспективах команды «Динамо-Минск».
Александр Лукашенко:
Скажи, из этих игроков команду возможно в короткий промежуток времени создать?
Дуайер Горди, главный тренер хоккейного клуба «Динамо-Минск»:
У нас есть хоккеисты, которые готовы и хотят соревноваться. Мы готовы их обеспечивать их всем необходимым, но все зависит от того, готов ли сам игрок.
Александр Лукашенко:
Значит, не все в порядке. Мужики, подтягивайтесь, если вы думаете играть в хоккей. Все зависит, оказывается, от вас.
Владимир Денисов, игрок хоккейного клуба «Динамо-Минск»:
Я верю, что в нашей команде нет равнодушных людей. Поверьте, мы проделали огромный объем работы за это лето, и я верю, что мы будем показывать достойную игру.
Александр Лукашенко:
То есть ты считаешь, что из этих игроков команда получится?
Владимир Денисов:
Я так считаю, я в это верю.
Александр Лукашенко:
Верю. Если нет вопросов, то не смею вас сегодня задерживать. Я, конечно, сегодня на игру не приду. Не потому что даже у меня времени нет, я просто боюсь пока ходить на ваши игры. Потому что я глядя в телевизор боюсь, что у меня сердце остановится. Но там, думаю, и вам лишняя нагрузка, и для меня это будет неподъемно. Но буду за вас болеть.
Выходя на лед, вы всегда должны чувствовать, что я где-то тут, рядом, и желаю, чтобы вы победили. Вы даже не представляете, насколько я вовлечен в разные виды спорта, не только в хоккей. Насколько я в это втянут и вовлечен – вы просто не представляете. Я переживаю за вас как за своих родных, за своих детей. Поэтому я всегда, даже если меня нет на стадионе, вы знайте, что я рядом с вами.
Новая форма олимпийцев
Игроки подарили Президенту сувениры. И, прощаясь, каждый снова пожал руку главе государства. Судя по улыбкам, разговор удался. «Динамо-Минск» ушли готовиться к вечерней встрече с «Витязем». Сегодня же главе государства показали новую форму олимпийцев.