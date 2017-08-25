Зарплаты, легионеры, финансы и особые требования: какие темы Президент Беларуси обсудил на встрече с ХК «Динамо-Минск»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует от белорусских хоккеистов зрелищный и результативный хоккей. 25 августа Президент встретился с игроками и тренерским составом хоккейного клуба «Динамо-Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разговор затронул немало острых и не совсем удобных тем: глава государства уже не раз заявлял, что не доволен положением дел в этом виде спорта. И вот сегодня Александр Лукашенко вновь вернулся к этому вопросу. Почему Президент все же согласился на иностранного тренера? Найдется ли место в белорусском хоккее легионерам? И что предполагает новая система поощрения спортсменов?

Горин Евгений, СТВ: Встреча главы государства с хоккейной командой «Динамо-Минск» планировалась давно. Но по понятным причинам все откладывалась – экономика, политика все-таки важнее спорта. Удачный момент для разговора совпал с досадным проигрышем команды накануне (1:6) и поединком с чеховским «Витязем» сегодня вечером. Впрочем, Александр Лукашенко сразу снял все возможные неверные мотивации встречи. Поражение финнам, конечно, было обидным, однако он здесь не для разбора полетов. Назрел момент, когда в белорусском хоккее начинаются перемены, от выплаты бонусов до отношений внутри команды. Об особых требованиях

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Запомните самое главное. Это касается от генерала до руководителя клуба. Главное звено команды – это тренеры. И рядом игроки. Все. Игрок и тренер, все остальное, как вокруг солнца вертятся планеты, должно вертеться вокруг них. Когда идет тренировка, когда вы в раздевалке, – там место только спортсменам и тренерам. Если тренеры кого-то пригласят, он имеет право выйти на лед или зайти в раздевалку. Не дай бог я только узнаю, что это мое железное правило будет нарушено – жизнь функционера и работника клуба на этом закончится. Об отношениях между игроками и тренерами Отношения между игроками и тренерами – максимально на равных.

Александр Лукашенко:

Коллективное обсуждение проблем игры. Коллективно вы должны все обсуждать, в этом суть демократии в команде. Но решение окончательное принимает тренерский штаб. Они принимают решение. Если они не могут договориться, главный тренер принимает решение и берет на себя ответственность. Я хочу, чтобы у вас не было принципа «я начальник ты – дурак», этого быть не должно. О зарплатах Расставлены все приоритеты по деньгам. От финансирования команд в целом до выплаты премиальных за заброшенные шайбы.

Александр Лукашенко:

В экстралиге будут люди получать копейки. Основные контракты и зарплата будут в «Динамо» и тот, кто играет за национальную сборную. Там будут приличные деньги. Все остальные должны зарабатывать в клубах столько, чтобы нормально работать, потому что спорт это труд, и жить нормально, потому что семьи есть. Но не $19 тысяч в месяц, как некоторые тренеры имели среднюю зарплату по прошлому сезону, не занимая первого места. И то, что мы сегодня имеем в белорусском хоккее, что мне перед вами юлить (вы это видите сами), то имеем. Мы сегодня на ступень ниже, чем в России, и, как от космоса, отстали от Канады и США. Поэтому, как в Канаде, как в США, в низшей лиге будут получать небольшие деньги, чтобы у хоккеистов было стремление подняться наверх – завоевать место в «Динамо», завоевать место в сборных командах (молодежной, юношеской, основной). Поэтому никаких шальных денег больше не будет. И самое главное: это не значит, что мы не будем выделять деньги. Сегодня он обижается, потом еще кто-то обижается, что НОК не дает деньги. Это не НОК. Это я запретил выделять деньги на поездки, разъезды, переезды, пиаровщину разную. Деньги вы можете и от Об иностранном тренере и легионерах Число ледовых легионеров будет ограничено. Приоритет – белорусские хоккеисты и развитие национальной школы.

Александр Лукашенко:

Я со скрипом согласился сегодня на иностранного тренера. Открою вам секрет: когда мне доложили о нашем сегодняшнем достойном человеке, последний был аргумент то, что я сказал Шуневичу: «Игорь Анатольевич, если тренерский штаб поможет нам еще подкорректировать белорусский хоккей, направить его в русло, по которому движется мировой хоккей в Канаде, в США, я согласен». Если он себя хорошо покажет, прямо вам говорю: мы его оставим, при его желании. И денежное довольствие увеличим. Если он по-настоящему покажет себя тренером. Если не получится, то только белорусские тренеры и только белорусские спортсмены. У нас останется три, максимум четыре, игрока-легионера на будущий год. Это мое жесточайшее требование. Мы не можем платить деньги непонятно кому, кто не играет за национальную сборную. Потому что это главное – национальная сборная и динамовский клуб. О роли хоккея Президент рассказал, что ледовые площадки в Беларуси для хоккейных команд будут бесплатными. Арены, как правило, заполнены зрителями, но они приходят за настоящим зрелищем, ждут побед. Ну, или хотя бы настоящей спортивной борьбы.

Александр Лукашенко:

Выше, чем спорт, трудно придумать какие-то идеологические мероприятия. Потому что смотрят спортивные состязания миллионы, миллионы и миллиарды людей в мире. И если команда выигрывает, если команда достойно выступает, не надо народ агитировать на что-то. Дух подымается. Как в советские времена говорили и подсчитывали, что производительность труда после того, как советские спортсмены выигрывали, поднималась значительно. Вот суть спорта, и я это очень понимаю, оцениваю и признаю. Разговор с командой Разговор с командой вышел простым и доверительным. Главный тренер поблагодарил Президента за поддержку. Поговорили и о перспективах команды «Динамо-Минск». Александр Лукашенко:

Скажи, из этих игроков команду возможно в короткий промежуток времени создать?

Дуайер Горди, главный тренер хоккейного клуба «Динамо-Минск»:

У нас есть хоккеисты, которые готовы и хотят соревноваться. Мы готовы их обеспечивать их всем необходимым, но все зависит от того, готов ли сам игрок. Александр Лукашенко:

Значит, не все в порядке. Мужики, подтягивайтесь, если вы думаете играть в хоккей. Все зависит, оказывается, от вас.

Владимир Денисов, игрок хоккейного клуба «Динамо-Минск»:

Я верю, что в нашей команде нет равнодушных людей. Поверьте, мы проделали огромный объем работы за это лето, и я верю, что мы будем показывать достойную игру. Александр Лукашенко:

То есть ты считаешь, что из этих игроков команда получится? Владимир Денисов:

Я так считаю, я в это верю. Александр Лукашенко:

Верю. Если нет вопросов, то не смею вас сегодня задерживать. Я, конечно, сегодня на игру не приду. Не потому что даже у меня времени нет, я просто боюсь пока ходить на ваши игры. Потому что я глядя в телевизор боюсь, что у меня сердце остановится. Но там, думаю, и вам лишняя нагрузка, и для меня это будет неподъемно. Но буду за вас болеть. Выходя на лед, вы всегда должны чувствовать, что я где-то тут, рядом, и желаю, чтобы вы победили. Вы даже не представляете, насколько я вовлечен в разные виды спорта, не только в хоккей. Насколько я в это втянут и вовлечен – вы просто не представляете. Я переживаю за вас как за своих родных, за своих детей. Поэтому я всегда, даже если меня нет на стадионе, вы знайте, что я рядом с вами. Новая форма олимпийцев