Английский «Арсенал» и немецкий «Кёльн» едут в Беларусь: итоги жеребьевки групповой стадии Лиги Европы

Новости Беларуси. Через месяц в нашу страну приедет лондонский «Арсенал». А чуть позже – немецкий «Кёльн» и сербская «Црвена Звезда». Таковы итоги жеребьевки групповой стадии Лиги Европы, которая состоялась сегодня днем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БАТЭ, посеянный во второй корзине, отправился в квартет Н.

Свою первую игру на групповой стадии борисовчане проведут в Белграде против «Црвены Звезды» 14-го сентября.

Ровно через две недели на «Борисов-Арену» пожалует звёздный «Арсенал», затем 19 октября и 2 ноября нашего чемпиона ожидают спаренные матчи с Кёльном. В конце осени состоится визит в Беларусь команды из Сербии, а завершат групповой раунд парни Александра Ермаковича в Лондоне.