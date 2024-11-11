«Торпедо-БЕЛАЗ» в поединке 28-го тура ЧБ по футболу одолело «Ислочь»

Чемпионат страны по футболу вышел на финишную прямую. Накануне в поединке 28-го тура «Торпедо-БЕЛАЗ» одолело «Ислочь» с минимальным счетом 1:0 и обеспечило себе место в призовой тройке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Как минимум, бронза команде из Жодино гарантирована. Солигорский «Шахтер» уступил Гомелю 1:2. Сегодня, 11 ноября, состоится центральный матч тура – претенденты на золотые награды, «Неман» и «Динамо» выяснят отношения в очном противостоянии. Игра пройдет в Гродно и начнется в 19:00.