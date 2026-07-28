«Адмирал» обыграл солигорский «Шахтер» в товарищеском матче

В преддверии нового сезона белорусские хоккейные клубы проверяют свою форму в товарищеских матчах. Представитель экстралиги «Шахтер» встречался с командой КХЛ «Адмиралом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Российская дружина проводит в Минске предсезонный сбор. Первая треть осталась безголевой. Счет в поединке был открыт только на 27-й минуте: Матвей Ладутько вывел солигорчан вперед. Однако Илья Морозов вернул равенство на табло. Под занавес заключительного периода коллективы обменялись результативными взятиями ворот.

На шайбу Ладутько, который оформил дубль, гости из Владивостока ответили точным броском Романа Манухова. В основное время сильнейший не был определен – 2:2. Овертайм в формате «три на три» также не внес изменений в итоговую расстановку сил. А в серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Адмирала», которые реализовали две попытки из четырех.