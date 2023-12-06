Белоруска Мария Шканова взяла серебро в слаломе на Кубке России по горнолыжному спорту

В городе Полярные Зори Мурманской области завершился второй этап Кубка России по горнолыжному спорту. Белорусская спортсменка Мария Шканова завоевала серебряную награду в слаломе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Викторию с большим отрывом праздновала москвичка Екатерина Ткаченко. На второе место претендовали сразу три горнолыжницы. После первой попытки белоруска шла четвертой, но в следующем заезде сумела улучшить свой результат. Отметим, Шканова всего на пять сотых секунды опередила ставшую третьей Анастасию Горностаеву.