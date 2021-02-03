​Белоруска Карина Демидик выиграла бронзу турнира по прыжкам в высоту в Словакии

Новости Беларуси. Карина Демидик завоевала бронзу на международном турнире в Словакии по прыжкам в высоту. Белоруска показала результат 1 м 93 см, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Победа досталась украинской спортсменке Ярославе Магучих. Ей покорилась высота 2 м 6 см, и данный результат является мировым достижением среди спортсменов, не достигших 20 лет, в помещении.