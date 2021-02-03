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​Белоруска Карина Демидик выиграла бронзу турнира по прыжкам в высоту в Словакии

03 февраля 2021 15:50
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Новости Беларуси. Карина Демидик завоевала бронзу на международном турнире в Словакии по прыжкам в высоту. Белоруска показала результат 1 м 93 см, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

​Белоруска Карина Демидик выиграла бронзу турнира по прыжкам в высоту в Словакии-1

Победа досталась украинской спортсменке Ярославе Магучих. Ей покорилась высота 2 м 6 см, и данный результат является мировым достижением среди спортсменов, не достигших 20 лет, в помещении.  

​Белоруска Карина Демидик выиграла бронзу турнира по прыжкам в высоту в Словакии-4

У мужчин наш лидер сборной Максим Недосеков взял высоту 2 м 20 см в и замкнул топ-7.  

# Прыжки # Карина Демидик # Ярослава Магучих # Максим Недосеков # Фотофакт

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