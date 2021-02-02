«Цель – завершить сезон, сыграть все матчи». Волейбольная команда «Минчанка» готовится к игре с «Енисеем»

Новости Беларуси. «Минчанка» готовится победить. 3 февраля столичная команда в рамках российской Суперлиги на домашней площадке примет красноярский «Енисей» , сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подробности подготовки команды к матчу. 2 февраля, вечер, апробирование зала. «Минчанка» приехала на тренировку во Дворец спорта «Уручье» накануне игры с «Енисеем».

Этот сезон в российской Суперлиге, пожалуй, самый неоднозначный для волейболисток. То и дело появляются новости о переносах матчей. В сравнении с другими коллективами российского чемпионата белоруски провели меньше всего игр – 13. Как итог: 12 строчка из 14 в таблице.

Станислав Саликов, главный тренер команды «Минчанка»:

У нас нет выбора, ссылаться на это смысла нет. Это не оправдание каких-то проигрышей, у всех такая ситуация. Все переносят, все ездят, играют, когда есть возможность. Цель – завершить сезон, сыграть все матчи, вот и все. Как получается – мы не выбираем. Я стараюсь прогнозов не давать – это не моя специальность, будем играть на победу. Надеемся выиграть.

Домашняя серия матчей российской Суперлиги стартовала 24 января игрой с «Липецком», в котором победу одержала «Минчанка» – 3:2. И это учитывая тот факт, что у наших более месяца не было игровой практики. Правда, во второй хозяйской встрече с «Тулицей», столичные волейболистки, имея преимущество в две партии, все же проиграли гостьям – 2:3.

Сейчас на очереди новое испытание – «Енисей». В октябре «Минчанка» в упорной борьбе уступила красноярским спортсменкам, но это была игра на выезде. А сейчас и домашние стены, и поддержка зрителей на трибунах, по которым спортсменки уже успели соскучиться.