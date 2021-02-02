Минское «Динамо» в гостях уступило «Авангарду»

Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» открыло очередную выездную серию в чемпионате КХЛ матчем против «Авангарда», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Омская команда подошла к поединку в статусе одного из лидеров Востока и третьей командой всей лиги, выигравшей четыре из последних пяти игр. Впрочем, даже такой грозный соперник в этом сезоне уже был побежден – в начале года на своем льду «зубры» оказались сильнее «ястребов» – 5:4.

2 февраля в матче минчанам не смогли помочь пятеро игроков основы, оставшихся дома из-за травм, зато в команду вернулся один из лучших бомбардиров клуба Брэндон Козун.

И все же обыграть грозную команду хозяев во второй раз за месяц «бело-синим» не удалось. Таким образом, гостевое турне парни Вудкрофта начинают с капитуляции.