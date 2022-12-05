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Хоккей. Белорус Данила Климович набирает баллы в четвёртом матче АХЛ

05 декабря 2022 12:47
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Данила Климович после нестабильного старта продолжает корректировать свою статистику в Американской хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Белорус Данила Климович набирает баллы в четвёртом матче АХЛ-1

Форвард отдал очередную результативную передачу. Это помогло «Абботсфорду» победить «Лаваль». «Ракеты» не выглядели угрожающе и пропустили шесть шайб. К третьей оказался причастен наш земляк. Также форвард нанес один бросок, получил 2 минуты штрафа и закончил встречу с показателем полезности +1. Всего в нынешнем сезоне у Климовича 7 очков. Нужно отметить, что белорус набирает баллы в четвертом матче кряду.

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# Хоккей Беларуси # Данила Климович # Фотофакт

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