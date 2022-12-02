Белоруска Ирина Шиманович пробилась в финал теннисного турнира в Рио-де-Жанейро. В полуфинальном матче она одержала победу над второй сеяной, бразильянкой Лаурой Пигосси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый сет получился упорным и напряженным. На стадии тай-брейка сильнее оказалась белоруска 7:4. Второй сет выиграла Пигосса – 6:4. В решающей партии Шиманович спокойно довела матч до победы – 6:2. В финале белоруска встретится с россиянкой Ириной Хромачевой.