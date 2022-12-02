Белорусы Егор Шарангович и Алексей Протас провели очередные матчи в НХЛ

Егор Шарангович и Алексей Протас провели очередные матчи в Национальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Нью-Джерси» в овертайме уступил «Нэшвиллу». Однако «Девилз» продолжают лидировать в турнирной таблице на Востоке. Наш форвард провел на льду почти 19 минут, нанес один бросок, совершил один силовой. Показатель полезности составил минус 2. Всего в активе Шаранговича 14 баллов в 24 матчах.

«Вашингтон» Алексея Протаса также потерпел поражение. Столичники в овертайме уступили «Сиэтлу». Наш нападающий отметился двумя бросками в створ и скромным айстаймом – 12 минут и 28 секунд.