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Белорусы Егор Шарангович и Алексей Протас провели очередные матчи в НХЛ

02 декабря 2022 12:57
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Егор Шарангович и Алексей Протас провели очередные матчи в Национальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы Егор Шарангович и Алексей Протас провели очередные матчи в НХЛ-1

«Нью-Джерси» в овертайме уступил «Нэшвиллу». Однако «Девилз» продолжают лидировать в турнирной таблице на Востоке. Наш форвард провел на льду почти 19 минут, нанес один бросок, совершил один силовой. Показатель полезности составил минус 2. Всего в активе Шаранговича 14 баллов в 24 матчах.

«Вашингтон» Алексея Протаса также потерпел поражение. Столичники в овертайме уступили «Сиэтлу». Наш нападающий отметился двумя бросками в створ и скромным айстаймом – 12 минут и 28 секунд.

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# Хоккей # Егор Шарангович # Алексей Протас # Фотофакт

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