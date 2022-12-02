Хоккей. Сборная Беларуси в 1/4 уступила команде из Питера на соревнованиях в Альметьевске

Новости Беларуси. В хоккейном первенстве федеральных округов, которое проходит в российском Альметьевске, состоялись матчи 1/4 финала, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В одном из поединков сборная Беларуси, составленная из игроков до 16 лет, встречалась с ровесниками из Санкт-Петербурга.

Со стартовых минут не заладилась игра у нашей команды. После первого периода белорусы уступали 0:5. Вторая 20-минутка прошла в более спокойном ключе – дружины забросили по одной шайбе. А в третьем периоде хоккеисты из Санкт-Петербурга отличились еще дважды. В итоге команда Беларуси проиграла со счетом 1:8.