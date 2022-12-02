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Хоккей. Сборная Беларуси в 1/4 уступила команде из Питера на соревнованиях в Альметьевске

02 декабря 2022 19:19
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Новости Беларуси. В хоккейном первенстве федеральных округов, которое проходит в российском Альметьевске, состоялись матчи 1/4 финала, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В одном из поединков сборная Беларуси, составленная из игроков до 16 лет, встречалась с ровесниками из Санкт-Петербурга.  

Хоккей. Сборная Беларуси в 1/4 уступила команде из Питера на соревнованиях в Альметьевске-1

Со стартовых минут не заладилась игра у нашей команды. После первого периода белорусы уступали 0:5. Вторая 20-минутка прошла в более спокойном ключе – дружины забросили по одной шайбе. А в третьем периоде хоккеисты из Санкт-Петербурга отличились еще дважды. В итоге команда Беларуси проиграла со счетом 1:8.  

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# Хоккей # Фотофакт

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