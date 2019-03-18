Белоруска Елена Орлова победила в тракторном биатлоне в Удмуртии

Новости Беларуси. В Удмуртии прошел тракторный биатлон. В 2019 году в соревнованиях впервые участвовали белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конечно, они проходили испытания на машинах, сошедших с главного конвейера в Минске.