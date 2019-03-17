Максим Воробей о серебряной медали на Универсиаде в Красноярске: «Последний выстрел всё решил»

Новости Беларуси. Мастера биатлона на этой неделе вовсю боролись за медали на чемпионате мира, сообщили в программе «Неделя спорта».

Выступление белорусов в Эстерсунде точно не назовешь удачным. Наши стреляющие лыжники определенно не показали максимум своих возможностей, в том числе и лидер команды Ирина Кривко, которая впервые в сезоне выпала из топ-10 общего зачета. Отметим, 13-е место Динары Алимбековой в спринте, 15-ю позицию Владимира Чепелина в индивидуальной гонке, а также весьма успешное выступление белорусской мужской эстафеты, наш квартет попал в 10-ку сильнейших.

Биатлонную тему мы сегодня продолжим с героем Универсиады-2019, у нас в студии Максим Воробей.

Белорус Максим Воробей завоевал серебро в масс-старте на зимней Универсиаде

Подробнее – в видеоматериале.