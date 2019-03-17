«О, где это? Надо поехать посмотреть!». Как Минск готовится к главному летнему старту – II Европейским играм

Новости Беларуси. Важная точка отсчета. 100 дней осталось до проведения в нашей столице II Европейских игр, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С 21 июня. 9 дней. 15 видов спорта, около 200 комплектов наград. Уже продано более 25 тысяч билетов. И зрительский интерес только набирает обороты, как и подготовка к стартам.

Не проходит и недели, чтобы оценить подготовку к Играм в Минск не приезжали иностранные специалисты. То спортивные функционеры оценивают готовность арен, то вещатели присматриваются, как будут обеспечивать трансляцию.

На неделе гостили британские туроператоры. Один из самых ярких пазлов в их картине впечатлений о Беларуси как раз спортивный.

Кейт Кенворд, исполнительный директор Ассоциации независимых туроператоров Великобритании:

Это событие в любом случае позволит узнать больше о Беларуси. Например, если британская команда будет успешно выступать, в наших СМИ информация о Минске будет звучать часто. Это ли не лучшая реклама?! Но я полагаю, вы можете принимать много топовых спортивных событий, у вас фантастический теннисный центр, например, футбол также. И это повысит туристическую привлекательность в мире.

Дерек Мур, председатель правления Ассоциации независимых туроператоров Великобритании:

Европейские игры станут поводом для приезда в Беларусь спортивных фанатов из Великобритании. Конечно, это не Олимпиада, но это хороший шаг, чтобы ваша страна была более узнаваема на туристической карте, о ней начинают больше говорить: «О, где это? Надо поехать посмотреть!». Мы, со своей стороны, получив здесь такие позитивные эмоции и впечатлившись гостеприимством и открытостью белорусов, постараемся привлечь сюда как можно больше туристов.

Тем временем белорусские туроператоры интерес к Европейским играм наблюдают далеко за пределами континента. Путевки помимо европейцев заказывают из Китая, Новой Зеландии, Шри-Ланки. Количество туров увеличили в разы и подготовили специальные комплексные пакеты. Предусмотрели даже специальные предложения для спортсменов. Да и внутренний туризм активизируется – поездка на спортивные соревнования в сочетании с экскурсионной программой – отличный вариант корпоративного тимбилдинга.

Ольга Демешкевич, начальник отдела компании «Центркурорт»:

Это могут быть группы болельщиков, которые приезжают из европейских стран, а также группы от наших предприятий и организаций внутри Беларуси, которые желают сформировать путешествие для своих сотрудников на такое грандиозное событие. Мы сделали большой акцент на экскурсии с дегустацией – это «Дудутки», парк истории «Сула». Также сформировали туры на БелАЗ в Жодино и Дукорский маентак, Несвиж, Хатынь.

Туристическому буму способствует безвизовый режим. Приятный бонус иностранным болельщикам – время открыть для себя Беларусь. Для обладателей билетов спорт стирает границы не только на период Игр, а на целый месяц уже с 10 июня.

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:

Два режима безвизового въезда будет действовать: как в Национальном аэропорту «Минск», который регламентируется соответствующим указом Президента № 8, так и в рамках въезда во все пункты пропуска при наличии билета, который куплен у национального оператора.

Кстати, билетов продано уже более 25 тысяч. Почти столько же заявок организаторы получили от волонтеров со всего мира.

Алексей Богданович, менеджер по коммуникациям фонда «Дирекция II Европейских игр»:

Просто небывалый интерес к Европейским играм во всем мире. Подано уже более 24 тысяч заявок, при этом мы рассчитываем на помощь 8 тысяч волонтеров. География привлекает и США, и Канаду, и Малайзию, и даже Новую Зеландию, не говоря уже о всех странах Европы.

Накануне отъезда на сборы вице-капитан нашей команды по пляжному футболу признается: дни до стартов считает неспроста. Минские игры позволят приблизить мечту многих игроков и фанатов этого зрелищного вида спорта сделать его олимпийским.

Иван Миранович, вице-капитан сборной Беларуси по пляжному футболу:

Безусловно, это придает эмоций, сил и, так скажем, показать себя перед собственными болельщиками, привезти этот вид спорта в Беларусь. На неделе стали известны обладатели путевок на Европейские игры в настольном теннисе. Одна из главных надежд нашей сборной – юная Надежда Богданова.

Дочь прославленной белорусской гимнастки, олимпийской чемпионки Марины Лобач в настольном теннисе делает стремительную карьеру. 22 июня – день рождения спортсменки – как раз в день старта соревнований в ее виде. Надежда настроена сделать подарок не только себе, но и всем болельщикам.

Надежда Богданова, бронзовый призёр чемпионата Европы среди молодежи по настольному теннису:

Чувствуется ответственность что ли, хочется перед своим зрителем лучше себя показать, показать своей стране, как можем играть.

Тем временем принять спортсменов из 50 стран готовится будущая Олимпийская деревня. Последнее из девяти общежитий студенческого городка в Малиновке планируют сдать к 1 мая.

В некоторых уже создают уют и специальные условия для атлетов – закупили так называемые ростовые кровати. Столичные отели также ждут аншлаг на дни Игр. Здесь скорее всего разместятся главы международных федераций, возможно, топовые спортсмены.

В преддверии Игр гостиницы не только обновили номера, но и впервые в Беларуси запустили системы «онлайн-отель». Все услуги отеля доступны в один клик через телевизор или приложение. Первой, кстати, сервис опробовала Земфира.

Гости с дефицитом времени не останутся без сувениров: на каждом этаже – произведения белорусских художников.

Олег Ермола, директор отеля:

Сегодня мы готовимся вплотную к Европейским играм, делаем реновацию номерного фонда, обновляем. Готовы встретить всегда гостей, создаем разные «фишки», чтобы им понравились.

Шеф-повар отеля уже продумывает, как накормить спортивных гостей здорово. В меню помимо европейской кухни обязательно прибавится блюд белорусской кухни – полезных, изысканных, но с национальным колоритом. Яркие гастрономические впечатления обеспечены.

Александр Садовский, шеф-повар отеля:

Я думаю, драники тоже будут, потому что их знают все. Может, будут какие-то добавки, начинки. Новые блюда тоже появятся.

Вариации на сувенирную тему. Мастер резьбы по дереву Елена вдохновилась предстоящим грандиозным событием. Заметила, что символика Европейских игр в стиле белорусской вытинанки отлично сочетается с ее изделиями. Увезти вместе с таким самобытным сувениром частичку Беларуси уже есть желающие.

Елена Биюц, мастер резьбы по дереву:

Очень хорошо смотрится, потому что разработано было дизайнерами очень качественно. Будем делать еще и еще изделия с такой символикой. Возможно, еще будут брелоки. Конечно, ручная работа – это всегда какой-то отпечаток долгой работы мастера над изделием и несет с собой душевность.

Я уверен, что белорусы покажут себя как на спортивной арене, так и в творчестве. Думаю, мы порадуем наших гостей, и они вернуться к нам еще раз.

Талисман минских Игр – лисенок Лесик – на неделе пленил интернет-пользователей. Делиться эмоциями в одном из мессенджеров теперь можно с помощью ярких стикеров с его изображением. И пока в столичных магазинах уже раскупают плюшевую копию маскота, у полюбившегося Лесика появились и народные прототипы.

Евгения Тригудь, продавец:

Смотрите: игрушка, символ Игр – Лесик, уже народными мастерами сделан в своем художественном образе, как они видят.