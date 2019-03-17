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«О, где это? Надо поехать посмотреть!». Как Минск готовится к главному летнему старту – II Европейским играм

17 марта 2019 17:47
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Новости Беларуси. Важная точка отсчета. 100 дней осталось до проведения в нашей столице II Европейских игр, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С 21 июня. 9 дней. 15 видов спорта, около 200 комплектов наград. Уже продано более 25 тысяч билетов. И зрительский интерес только набирает обороты, как и подготовка к стартам.

«О, где это? Надо поехать посмотреть!». Как Минск готовится к главному летнему старту – II Европейским играм-1

Не проходит и недели, чтобы оценить подготовку к Играм в Минск не приезжали иностранные специалисты. То спортивные функционеры оценивают готовность арен, то вещатели присматриваются, как будут обеспечивать трансляцию.

«О, где это? Надо поехать посмотреть!». Как Минск готовится к главному летнему старту – II Европейским играм-4

На неделе гостили британские туроператоры. Один из самых ярких пазлов в их картине впечатлений о Беларуси как раз спортивный.

«О, где это? Надо поехать посмотреть!». Как Минск готовится к главному летнему старту – II Европейским играм-7

Кейт Кенворд, исполнительный директор Ассоциации независимых туроператоров Великобритании:
Это событие в любом случае позволит узнать больше о Беларуси. Например, если британская команда будет успешно выступать, в наших СМИ информация о Минске будет звучать часто. Это ли не лучшая реклама?! Но я полагаю, вы можете принимать много топовых спортивных событий, у вас фантастический теннисный центр, например, футбол также. И это повысит туристическую привлекательность в мире.

«О, где это? Надо поехать посмотреть!». Как Минск готовится к главному летнему старту – II Европейским играм-10

Дерек Мур, председатель правления Ассоциации независимых туроператоров Великобритании:
Европейские игры станут поводом для приезда в Беларусь спортивных фанатов из Великобритании. Конечно, это не Олимпиада, но это хороший шаг, чтобы ваша страна была более узнаваема на туристической карте, о ней начинают больше говорить: «О, где это? Надо поехать посмотреть!». Мы, со своей стороны, получив здесь такие позитивные эмоции и впечатлившись гостеприимством и открытостью белорусов, постараемся привлечь сюда как можно больше туристов.

«О, где это? Надо поехать посмотреть!». Как Минск готовится к главному летнему старту – II Европейским играм-13

Тем временем белорусские туроператоры интерес к Европейским играм наблюдают далеко за пределами континента. Путевки помимо европейцев заказывают из Китая, Новой Зеландии, Шри-Ланки. Количество туров увеличили в разы и подготовили специальные комплексные пакеты. Предусмотрели даже специальные предложения для спортсменов. Да и внутренний туризм активизируется – поездка на спортивные соревнования в сочетании с экскурсионной программой – отличный вариант корпоративного тимбилдинга.

«О, где это? Надо поехать посмотреть!». Как Минск готовится к главному летнему старту – II Европейским играм-16

Ольга Демешкевич, начальник отдела компании «Центркурорт»:
Это могут быть группы болельщиков, которые приезжают из европейских стран, а также группы от наших предприятий и организаций внутри Беларуси, которые желают сформировать путешествие для своих сотрудников на такое грандиозное событие. Мы сделали большой акцент на экскурсии с дегустацией –  это «Дудутки», парк истории «Сула». Также сформировали туры на БелАЗ в Жодино и Дукорский маентак, Несвиж, Хатынь.

«О, где это? Надо поехать посмотреть!». Как Минск готовится к главному летнему старту – II Европейским играм-19

Туристическому буму способствует безвизовый режим. Приятный бонус иностранным болельщикам – время открыть для себя Беларусь. Для обладателей билетов спорт стирает границы не только на период Игр, а на целый месяц уже с 10 июня.

«О, где это? Надо поехать посмотреть!». Как Минск готовится к главному летнему старту – II Европейским играм-22

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:
Два режима безвизового въезда будет действовать: как в Национальном аэропорту «Минск», который регламентируется соответствующим указом Президента № 8, так и в рамках въезда во все пункты пропуска при наличии билета, который куплен у национального оператора.

«О, где это? Надо поехать посмотреть!». Как Минск готовится к главному летнему старту – II Европейским играм-25

Кстати, билетов продано уже более 25 тысяч. Почти столько же заявок организаторы получили от волонтеров со всего мира.

«О, где это? Надо поехать посмотреть!». Как Минск готовится к главному летнему старту – II Европейским играм-28

Алексей Богданович, менеджер по коммуникациям фонда «Дирекция II Европейских игр»:
Просто небывалый интерес к Европейским играм во всем мире. Подано уже более 24 тысяч заявок, при этом мы рассчитываем на помощь 8 тысяч волонтеров. География привлекает и США, и Канаду, и Малайзию, и даже Новую Зеландию, не говоря уже о всех странах Европы.

«О, где это? Надо поехать посмотреть!». Как Минск готовится к главному летнему старту – II Европейским играм-31

Накануне отъезда на сборы вице-капитан нашей команды по пляжному футболу признается: дни до стартов считает неспроста. Минские игры позволят приблизить мечту многих игроков и фанатов этого зрелищного вида спорта сделать его олимпийским.

«О, где это? Надо поехать посмотреть!». Как Минск готовится к главному летнему старту – II Европейским играм-34

Иван Миранович, вице-капитан сборной Беларуси по пляжному футболу:
Безусловно, это придает эмоций, сил и, так скажем, показать себя перед собственными болельщиками, привезти этот вид спорта в Беларусь.

На неделе стали известны обладатели путевок на Европейские игры в настольном теннисе. Одна из главных надежд нашей сборной – юная Надежда Богданова.

«О, где это? Надо поехать посмотреть!». Как Минск готовится к главному летнему старту – II Европейским играм-37

Дочь прославленной белорусской гимнастки, олимпийской чемпионки Марины Лобач в настольном теннисе делает стремительную карьеру. 22 июня – день рождения спортсменки – как раз в день старта соревнований в ее виде. Надежда настроена сделать подарок не только себе, но и всем болельщикам.

«О, где это? Надо поехать посмотреть!». Как Минск готовится к главному летнему старту – II Европейским играм-40

Надежда Богданова, бронзовый призёр чемпионата Европы среди молодежи по настольному теннису:
Чувствуется ответственность что ли, хочется перед своим зрителем лучше себя показать, показать своей стране, как можем играть.

«О, где это? Надо поехать посмотреть!». Как Минск готовится к главному летнему старту – II Европейским играм-43

Тем временем принять спортсменов из 50 стран готовится будущая Олимпийская деревня. Последнее из девяти общежитий студенческого городка в Малиновке планируют сдать к 1 мая.

«О, где это? Надо поехать посмотреть!». Как Минск готовится к главному летнему старту – II Европейским играм-46

В некоторых уже создают уют и специальные условия для атлетов – закупили так называемые ростовые кровати.

Столичные отели также ждут аншлаг на дни Игр. Здесь скорее всего разместятся главы международных федераций, возможно, топовые спортсмены.

«О, где это? Надо поехать посмотреть!». Как Минск готовится к главному летнему старту – II Европейским играм-49

«О, где это? Надо поехать посмотреть!». Как Минск готовится к главному летнему старту – II Европейским играм-51

В преддверии Игр гостиницы не только обновили номера, но и впервые в Беларуси запустили системы «онлайн-отель». Все услуги отеля доступны в один клик через телевизор или приложение. Первой, кстати, сервис опробовала Земфира.

«О, где это? Надо поехать посмотреть!». Как Минск готовится к главному летнему старту – II Европейским играм-54

Гости с дефицитом времени не останутся без сувениров: на каждом этаже – произведения белорусских художников.

«О, где это? Надо поехать посмотреть!». Как Минск готовится к главному летнему старту – II Европейским играм-57

Олег Ермола, директор отеля:
Сегодня мы готовимся вплотную к Европейским играм, делаем реновацию номерного фонда, обновляем. Готовы встретить всегда гостей, создаем разные «фишки», чтобы им понравились.

«О, где это? Надо поехать посмотреть!». Как Минск готовится к главному летнему старту – II Европейским играм-60

Шеф-повар отеля уже продумывает, как накормить спортивных гостей здорово. В меню помимо европейской кухни обязательно прибавится блюд белорусской кухни – полезных, изысканных, но с национальным колоритом. Яркие гастрономические впечатления обеспечены.

«О, где это? Надо поехать посмотреть!». Как Минск готовится к главному летнему старту – II Европейским играм-63

Александр Садовский, шеф-повар отеля:
Я думаю, драники тоже будут, потому что их знают все. Может, будут какие-то добавки, начинки. Новые блюда тоже появятся.

«О, где это? Надо поехать посмотреть!». Как Минск готовится к главному летнему старту – II Европейским играм-66

Вариации на сувенирную тему. Мастер резьбы по дереву Елена вдохновилась предстоящим грандиозным событием. Заметила, что символика Европейских игр в стиле белорусской вытинанки отлично сочетается с ее изделиями. Увезти вместе с таким самобытным сувениром частичку Беларуси уже есть желающие.

«О, где это? Надо поехать посмотреть!». Как Минск готовится к главному летнему старту – II Европейским играм-69

Елена Биюц, мастер резьбы по дереву:
Очень хорошо смотрится, потому что разработано было дизайнерами очень качественно. Будем делать еще и еще изделия с такой символикой. Возможно, еще будут брелоки.

Конечно, ручная работа – это всегда какой-то отпечаток долгой работы мастера над изделием и несет с собой душевность.

«О, где это? Надо поехать посмотреть!». Как Минск готовится к главному летнему старту – II Европейским играм-72

Я уверен, что белорусы покажут себя как на спортивной арене, так и в творчестве. Думаю, мы порадуем наших гостей, и они вернуться к нам еще раз.

«О, где это? Надо поехать посмотреть!». Как Минск готовится к главному летнему старту – II Европейским играм-75

Талисман минских Игр – лисенок Лесик – на неделе пленил интернет-пользователей. Делиться эмоциями в одном из мессенджеров теперь можно с помощью ярких стикеров с его изображением. И пока в столичных магазинах уже раскупают плюшевую копию маскота, у полюбившегося Лесика появились и народные прототипы.

«О, где это? Надо поехать посмотреть!». Как Минск готовится к главному летнему старту – II Европейским играм-78

Евгения Тригудь, продавец:
Смотрите: игрушка, символ Игр – Лесик, уже народными мастерами сделан в своем художественном образе, как они видят.

«О, где это? Надо поехать посмотреть!». Как Минск готовится к главному летнему старту – II Европейским играм-81

11 мая яркий фестиваль со звездными хедлайнерами на стадионе «Динамо» протестит, как арена функционирует при полном аншлаге.

Что же, 96 дней до старта мультиспортивного праздника. И в унисон его слогану всё больше ярких акцентов в столице II Европейских игр и всё больше событий, задающих тон предстоящему форуму.

# Европейские игры # Кейт Кенворд # Дерек Мур # Надежда Богданова # Фотофакт

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