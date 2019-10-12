Белоруска Екатерина Ковалёва завоевала бронзу на ЧМ по боксу среди женщин

Новости Беларуси. Екатерина Ковалева завоевала бронзовую награду на чемпионате мира по боксу среди женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска в поединке за право выхода в финальную стадию соревнований уступила спортсменке из США Даниэлле Перкинс и заняла третье место. Среди белорусских спортсменок это лучший результат на мировом форуме среди женщин.

Участие в состязаниях за 10 комплектов наград принимают 227 спортсменок из 57 стран мира.