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Белоруска Екатерина Ковалёва завоевала бронзу на ЧМ по боксу среди женщин

12 октября 2019 18:42
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Новости Беларуси. Екатерина Ковалева завоевала бронзовую награду на чемпионате мира по боксу среди женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Екатерина Ковалёва завоевала бронзу на ЧМ по боксу среди женщин-1

Белоруска в поединке за право выхода в финальную стадию соревнований уступила спортсменке из США Даниэлле Перкинс и заняла третье место. Среди белорусских спортсменок это лучший результат на мировом форуме среди женщин.

Участие в состязаниях за 10 комплектов наград принимают 227 спортсменок из 57 стран мира.

Белоруска Екатерина Ковалёва завоевала бронзу на ЧМ по боксу среди женщин-4

# Женский бокс # Екатерина Ковалева # Фотофакт

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