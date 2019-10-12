«Бежим с коляской!» Около Цнянского водохранилища прошёл семейный забег, посвящённый Дню матери

Новости Беларуси. 12 октября на береговой линии Цнянского водохранилища в Минске любители кроссов устроили забег за мам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это своеобразная спортивная эстафета в марафоне недели матери, которая проходит в нашей стране в преддверии самого Дня матери. «Бегу за маму». На берегу Цнянского водохранилища в Минске провели забег ко Дню матери

Вдохновленные светлым лозунгом «Бегу за маму» в бег пускались целыми семьями. На дистанцию вышла и корреспондент Анастасия Дехтяр.

Утро этого уик-энда начинается бодро. Поздравительные банальности прочь, лучше доказать свои чувства делом. Так решили по крайней мере не меньше тысячи белорусов. Спортивный дресс-код, массовая разминка, регистрация на дистанции (их, кстати, несколько: от 500 метров до 15 километров). Для этого семейного трио это первый в жизни масс-старт. 11-летний Иван фанат бега, да и мама будет рядом. Правда, младший годовалый братик Саша пока не слезает с шеи. Таким тандемом и побегут.

Малышка Ксюша хоть еще и не проронила свое первое «мама», но уже готова выйти на старт, чтобы пробежать с мамой за маму и за бабушек. Кстати, семейство Федоровых к сегодняшнему марафону подошло ответственно – проработали даже фэмили лук.

Посвящаем нашим любимым мамам, которыми мы очень гордимся. Хотим показать, на что мы способны. На 3 километра решили, потому что с коляской, с малышкой.

Низкий старт и самые маленькие с порывом души и во весь опор рванули. Вдохновленные мамы трогательно наблюдали с импровизированных трибун, а кое-кто и сам задавал темп.

Анастасия Дехтяр, корреспондент:

Концентрация эндрофина – гормона счастья – здесь зашкаливает. Главная мотивация на свои победы и двигатель всей этой толпы бегунов – любовь к самым родным на свете мамам. Заряжающая атмосфера.

Первой на самой маленькой дистанции финиширует самостоятельная Маргарита. Переступив заветную линию, она сразу попадает в объятия родных и той, ради кого она сегодня нажимала на пяту.

Когда я бежала, думала о маме.

Очень приятно! Кстати, папа и пес Аристотель на кураже эмоций тоже готовятся доказать свою любовь жене и хозяйке.